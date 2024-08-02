https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/polonyadan-vatandaslarina-israil-iran-ve-lubnana-seyahat-etmemeleri-uyarisi-1086453956.html

Polonya'dan vatandaşlarına 'İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri' uyarısı

Polonya'dan vatandaşlarına 'İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri' uyarısı

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T22:53+0300

2024-08-02T22:53+0300

2024-08-02T22:53+0300

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Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Ortadoğu'da son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek, Polonya vatandaşlarına İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.Açıklamada, "Güvenlik durumundaki istikrarsızlık, bu 3 ülkeden ayrılmanın giderek daha da zorlaşacağına inanmamıza neden oluyor" ifadesi kullanıldı.Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/fransa-vatandaslarina-irani-terk-etmeleri-cagrisi-yapti-1086449783.html

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polonya, polonya dışişleri bakanlığı, israil, iran, lübnan