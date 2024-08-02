https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/polonyadan-vatandaslarina-israil-iran-ve-lubnana-seyahat-etmemeleri-uyarisi-1086453956.html
Polonya'dan vatandaşlarına 'İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri' uyarısı
Polonya'dan vatandaşlarına 'İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri' uyarısı
Sputnik Türkiye
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T22:53+0300
2024-08-02T22:53+0300
2024-08-02T22:53+0300
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Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Ortadoğu'da son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek, Polonya vatandaşlarına İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.Açıklamada, "Güvenlik durumundaki istikrarsızlık, bu 3 ülkeden ayrılmanın giderek daha da zorlaşacağına inanmamıza neden oluyor" ifadesi kullanıldı.Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/fransa-vatandaslarina-irani-terk-etmeleri-cagrisi-yapti-1086449783.html
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polonya, polonya dışişleri bakanlığı, israil, iran, lübnan
polonya, polonya dışişleri bakanlığı, israil, iran, lübnan
Polonya'dan vatandaşlarına 'İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri' uyarısı
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.
Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Ortadoğu'da son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek, Polonya vatandaşlarına İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.
Açıklamada, "Güvenlik durumundaki istikrarsızlık, bu 3 ülkeden ayrılmanın giderek daha da zorlaşacağına inanmamıza neden oluyor" ifadesi kullanıldı.
Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.