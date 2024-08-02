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Peskov: Mahkum takasını mümkün kılan Putin'in sert tavrı oldu
Peskov: Mahkum takasını mümkün kılan Putin'in sert tavrı oldu
Sputnik Türkiye
7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişiyi kapsayan büyük takasın yankıları sürerken Kremlin'den sürece ilişkin açıklama geldi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T13:52+0300
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dünya
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kremlin
vladimir putin
dmitriy peskov
mahkum takası
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD vatandaşlarını iyi niyetle serbest bırakmak yerine mahkum takasında ısrarcı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert tavrının bu önemli takasın gerçekleşmesine imkan tanıdığını belirtti.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı'yla röportajı sırasında Putin'den cezaevindeki ABD'lileri serbest bırakmasını talep etmişti. 'İyi niyet göstergesi olarak bu Amerikalıları bana verin' demişti. Putin ise bu konuda iyi niyet olamayacağı, Rusları ne zaman bırakılarsa bunun o zaman konuşulabileceği yanıtını vermişti" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Putin'in bu sert tavrının sonuç verdiğini ve Rus vatandaşlarının ülkelerine döndüğünü söyledi.Peskov, Putin'in Rusya'ya hizmet eden kişilere saygısını göstermek için onları havaalanında uçağın merdivenlerinde karşılamaya karar verdiğini aktardı.Takas görüşmelerinin genel olarak Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) arasında yürütüldüğünü anlatan Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya zorlu takas zincirinin oluşturulmasındaki katkılarından ötürü minnettar olduklarını belirtti.Peskov, Rus makamlarının yurtdışında cezaevinde bulunan vatandaşlarının Rusya'ya dönmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini de vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın diğer ülkelerle pazarlık yapabilmek için 'takas fonu' oluşturduğu yönündeki iddiaların tamamen absürt olduğunun altını çizdi.Dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takası gerçekleştirilmişti.MİT'ten takas operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Takas operasyonu kapsamında ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlanmıştır" denmişti.Söz konusu operasyonun son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçtiği ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/mitin-koordinasyonunda-rusya-ile-abd-arasinda-tutuklu-takasi-gerceklestirildi-1086413124.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, mahkum takası, abd, almanya, mit, milli istihbarat teşkilatı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), cia, merkezi haberalma teşkilatı
rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, mahkum takası, abd, almanya, mit, milli istihbarat teşkilatı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), cia, merkezi haberalma teşkilatı

Peskov: Mahkum takasını mümkün kılan Putin'in sert tavrı oldu

13:52 02.08.2024 (güncellendi: 13:53 02.08.2024)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinPresident Vladimir Putin mets Russian citizens who were released as a result of the exchange at the airport
President Vladimir Putin mets Russian citizens who were released as a result of the exchange at the airport - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişiyi kapsayan büyük takasın yankıları sürerken Kremlin'den sürece ilişkin açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD vatandaşlarını iyi niyetle serbest bırakmak yerine mahkum takasında ısrarcı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert tavrının bu önemli takasın gerçekleşmesine imkan tanıdığını belirtti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı'yla röportajı sırasında Putin'den cezaevindeki ABD'lileri serbest bırakmasını talep etmişti. 'İyi niyet göstergesi olarak bu Amerikalıları bana verin' demişti. Putin ise bu konuda iyi niyet olamayacağı, Rusları ne zaman bırakılarsa bunun o zaman konuşulabileceği yanıtını vermişti" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Putin'in bu sert tavrının sonuç verdiğini ve Rus vatandaşlarının ülkelerine döndüğünü söyledi.

Peskov, Putin'in Rusya'ya hizmet eden kişilere saygısını göstermek için onları havaalanında uçağın merdivenlerinde karşılamaya karar verdiğini aktardı.

Takas görüşmelerinin genel olarak Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) arasında yürütüldüğünü anlatan Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya zorlu takas zincirinin oluşturulmasındaki katkılarından ötürü minnettar olduklarını belirtti.

Peskov, Rus makamlarının yurtdışında cezaevinde bulunan vatandaşlarının Rusya'ya dönmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini de vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın diğer ülkelerle pazarlık yapabilmek için 'takas fonu' oluşturduğu yönündeki iddiaların tamamen absürt olduğunun altını çizdi.

Dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takası gerçekleştirilmişti.

MİT'ten takas operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Takas operasyonu kapsamında ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlanmıştır" denmişti.

Söz konusu operasyonun son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçtiği ifade edilmişti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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MİT'in koordinasyonunda Rusya ile ABD arasında tutuklu takası gerçekleştirildi
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