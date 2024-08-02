https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/nijniy-tagilde-yikilan-apartmanin-enkazindan-15-kisi-sag-cikarildi-1086429643.html

Nijniy Tagil’de yıkılan apartmanın enkazından 15 kişi sağ çıkarıldı

Nijniy Tagil’de yıkılan apartmanın enkazından 15 kişi sağ çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Nijniy Tagil kentinde doğalgaz patlaması sonucu yıkılan apartmanın enkazından 7’si çocuk 15 kişinin sağ çıkarıldığını, 4 kişinin... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T08:05+0300

2024-08-02T08:05+0300

2024-08-02T07:59+0300

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doğalgaz

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Bakanlığın açıklamasında, “Toplamda enkazdan 7’si çocuk 15 kişi sağ çıkarıldı. Maalesef olayda yaşamını kaybeden dört kişinin cesedine ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Nijniy Tagil’de dün doğalgaz patlaması sonucu beş katlı bir apartmanın iki bloku çöktü. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 5’i ağır 10 yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Olayın yaşandığı ilçede olağanüstü hal ilan edilirken yıkılan ve komşu apartmanlardan 70 kişi tahliye edilerek geçici olarak bir otele yerleştirildi.Soruşturma Komitesi ve Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sivastopolde-vurulan-atacmsin-savas-basligi-dokuz-katli-bir-apartmanin-catisina-dustu-1086428607.html

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rusya, nijniy tagil, apartman, doğalgaz, patlama, çöküş, çöken bina, ölü, yaralı