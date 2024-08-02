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Nijniy Tagil’de yıkılan apartmanın enkazından 15 kişi sağ çıkarıldı
Nijniy Tagil’de yıkılan apartmanın enkazından 15 kişi sağ çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Nijniy Tagil kentinde doğalgaz patlaması sonucu yıkılan apartmanın enkazından 7’si çocuk 15 kişinin sağ çıkarıldığını, 4 kişinin... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T08:05+0300
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Bakanlığın açıklamasında, “Toplamda enkazdan 7’si çocuk 15 kişi sağ çıkarıldı. Maalesef olayda yaşamını kaybeden dört kişinin cesedine ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Nijniy Tagil’de dün doğalgaz patlaması sonucu beş katlı bir apartmanın iki bloku çöktü. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 5’i ağır 10 yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Olayın yaşandığı ilçede olağanüstü hal ilan edilirken yıkılan ve komşu apartmanlardan 70 kişi tahliye edilerek geçici olarak bir otele yerleştirildi.Soruşturma Komitesi ve Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sivastopolde-vurulan-atacmsin-savas-basligi-dokuz-katli-bir-apartmanin-catisina-dustu-1086428607.html
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rusya, nijniy tagil, apartman, doğalgaz, patlama, çöküş, çöken bina, ölü, yaralı
rusya, nijniy tagil, apartman, doğalgaz, patlama, çöküş, çöken bina, ölü, yaralı

Nijniy Tagil’de yıkılan apartmanın enkazından 15 kişi sağ çıkarıldı

08:05 02.08.2024
© SputnikRusya'nın Nijniy Tagil kentindeki beş katlı bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü.
Rusya'nın Nijniy Tagil kentindeki beş katlı bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Nijniy Tagil kentinde doğalgaz patlaması sonucu yıkılan apartmanın enkazından 7’si çocuk 15 kişinin sağ çıkarıldığını, 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Toplamda enkazdan 7’si çocuk 15 kişi sağ çıkarıldı. Maalesef olayda yaşamını kaybeden dört kişinin cesedine ulaşıldı” ifadesine yer verildi.
Nijniy Tagil’de dün doğalgaz patlaması sonucu beş katlı bir apartmanın iki bloku çöktü. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 5’i ağır 10 yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Olayın yaşandığı ilçede olağanüstü hal ilan edilirken yıkılan ve komşu apartmanlardan 70 kişi tahliye edilerek geçici olarak bir otele yerleştirildi.
Soruşturma Komitesi ve Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattılar.
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