https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/nijniy-tagilde-yikilan-apartmanin-enkazindan-15-kisi-sag-cikarildi-1086429643.html
Nijniy Tagil’de yıkılan apartmanın enkazından 15 kişi sağ çıkarıldı
Nijniy Tagil’de yıkılan apartmanın enkazından 15 kişi sağ çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Nijniy Tagil kentinde doğalgaz patlaması sonucu yıkılan apartmanın enkazından 7’si çocuk 15 kişinin sağ çıkarıldığını, 4 kişinin... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T08:05+0300
2024-08-02T08:05+0300
2024-08-02T07:59+0300
dünya
rusya
nijniy tagil
apartman
doğalgaz
patlama
çöküş
çöken bina
ölü
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/02/1086429468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ba453380047b0eac148f97d29699bf1.jpg
Bakanlığın açıklamasında, “Toplamda enkazdan 7’si çocuk 15 kişi sağ çıkarıldı. Maalesef olayda yaşamını kaybeden dört kişinin cesedine ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Nijniy Tagil’de dün doğalgaz patlaması sonucu beş katlı bir apartmanın iki bloku çöktü. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 5’i ağır 10 yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Olayın yaşandığı ilçede olağanüstü hal ilan edilirken yıkılan ve komşu apartmanlardan 70 kişi tahliye edilerek geçici olarak bir otele yerleştirildi.Soruşturma Komitesi ve Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sivastopolde-vurulan-atacmsin-savas-basligi-dokuz-katli-bir-apartmanin-catisina-dustu-1086428607.html
rusya
nijniy tagil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/02/1086429468_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5d029ce92127e4335a6c3c66c6c67fb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, nijniy tagil, apartman, doğalgaz, patlama, çöküş, çöken bina, ölü, yaralı
rusya, nijniy tagil, apartman, doğalgaz, patlama, çöküş, çöken bina, ölü, yaralı
Nijniy Tagil’de yıkılan apartmanın enkazından 15 kişi sağ çıkarıldı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Nijniy Tagil kentinde doğalgaz patlaması sonucu yıkılan apartmanın enkazından 7’si çocuk 15 kişinin sağ çıkarıldığını, 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Toplamda enkazdan 7’si çocuk 15 kişi sağ çıkarıldı. Maalesef olayda yaşamını kaybeden dört kişinin cesedine ulaşıldı” ifadesine yer verildi.
Nijniy Tagil’de dün doğalgaz patlaması sonucu beş katlı bir apartmanın iki bloku çöktü. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 5’i ağır 10 yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Olayın yaşandığı ilçede olağanüstü hal ilan edilirken yıkılan ve komşu apartmanlardan 70 kişi tahliye edilerek geçici olarak bir otele yerleştirildi.
Soruşturma Komitesi ve Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattılar.