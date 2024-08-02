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Müjde Ar acil ameliyata alındı: '2 saat sürdü'
Müjde Ar acil ameliyata alındı: '2 saat sürdü'
Sputnik Türkiye
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar'ın kalp ameliyatı olduğu ortaya çıktı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T12:17+0300
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Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Müjde Ar, kalp ameliyatı oldu.MagazinSortie'nin haberine göre; 70 yaşındaki Ar'ın damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alındığı ortaya çıktı.'Diyabetten dolayı olmuş'Gazeteci Olcay Ünal Sert'e sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, operasyonun 2 saat sürdüğünü söyledi ve ekledi:
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müjde ar kalp ameliyatı,müjde ar, müjde ar
müjde ar kalp ameliyatı,müjde ar, müjde ar

Müjde Ar acil ameliyata alındı: '2 saat sürdü'

12:17 02.08.2024
© DHAMüjde Ar
Müjde Ar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© DHA
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Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar'ın kalp ameliyatı olduğu ortaya çıktı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Müjde Ar, kalp ameliyatı oldu.
MagazinSortie'nin haberine göre; 70 yaşındaki Ar'ın damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alındığı ortaya çıktı.

'Diyabetten dolayı olmuş'

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, operasyonun 2 saat sürdüğünü söyledi ve ekledi:

"Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tetkikler sonucu çok acil müdahale edildi."

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