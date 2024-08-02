https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/mujde-ar-acil-ameliyata-alindi-2-saat-surdu-1086437336.html

Müjde Ar acil ameliyata alındı: '2 saat sürdü'

Müjde Ar acil ameliyata alındı: '2 saat sürdü'

Sputnik Türkiye

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar'ın kalp ameliyatı olduğu ortaya çıktı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T12:17+0300

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2024-08-02T12:17+0300

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Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Müjde Ar, kalp ameliyatı oldu.MagazinSortie'nin haberine göre; 70 yaşındaki Ar'ın damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alındığı ortaya çıktı.'Diyabetten dolayı olmuş'Gazeteci Olcay Ünal Sert'e sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, operasyonun 2 saat sürdüğünü söyledi ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ismail-kartal-aciklama-yapti-kalp-krizi-mi-gecirdi-1085947541.html

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