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Moldova'dan Rusçanın resmi dil statüsüne döndürülmesi çağrısı
Moldova'dan Rusçanın resmi dil statüsüne döndürülmesi çağrısı
Sputnik Türkiye
‘Zafer’ muhalefet bloğunun cumhurbaşkanlığı adayı Moldova milletvekili Bolya, Rus dilinin Moldova’da resmi statüsünü yeniden kazanması çağrısında bulundu. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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rusça
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Vasily Bolya'nın adaylığı, kendisini 'fikri ve ekibi için sonuna kadar mücadele edecek bir adam' olarak nitelendiren Zafer bloğu lideri İlan Şor destekledi.Bolya, bloğun aday tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Cumhurbaşkanlığı adayı, dil sorununun çözümünün toplumsal bütünlüğüne katkıda bulunacağını ve acil sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne odaklanılmasına imkan sağlayacağını da vurguladı.Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 20 Ekim'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Maia Sandu ikinci dönem için adaylığını koyma niyetini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı gün, Moldova vatandaşları ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olma konusundaki görüşlerini ifade etme referandumu da düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/moldova-rus-buyukelciliginin-bir-calisanini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1086401836.html
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moldova, ilan şor, rusça, resmi statü, avrupa birliği, maia sandu

Moldova'dan Rusçanın resmi dil statüsüne döndürülmesi çağrısı

13:21 02.08.2024
© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoThe Moldova's Government building is seen in central Chisinau, Moldova, October 9, 2016
The Moldova's Government building is seen in central Chisinau, Moldova, October 9, 2016 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
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‘Zafer’ muhalefet bloğunun cumhurbaşkanlığı adayı Moldova milletvekili Bolya, Rus dilinin Moldova’da resmi statüsünü yeniden kazanması çağrısında bulundu.
Vasily Bolya'nın adaylığı, kendisini 'fikri ve ekibi için sonuna kadar mücadele edecek bir adam' olarak nitelendiren Zafer bloğu lideri İlan Şor destekledi.
Bolya, bloğun aday tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

Moldova'da haksız bir şekilde resmi statüden mahrum edilen Rus diline bu statünün geri verilmesi ehemmiyet taşımaktadır. Makamlar dil meselesini insanların dikkatini sosyal ve ekonomik sorunlardan başka yöne çekmek ve onları bölmek için kullanmaktadır. Zafer bloğu, Moldova'da uluslararası iletişim dili olan Rusçanın ülkede resmi bir statüye sahip olmasından yanadır.

Cumhurbaşkanlığı adayı, dil sorununun çözümünün toplumsal bütünlüğüne katkıda bulunacağını ve acil sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne odaklanılmasına imkan sağlayacağını da vurguladı.
Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 20 Ekim'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Maia Sandu ikinci dönem için adaylığını koyma niyetini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı gün, Moldova vatandaşları ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olma konusundaki görüşlerini ifade etme referandumu da düzenlenecek.
The Moldova's Government building is seen in central Chisinau, Moldova, October 9, 2016 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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