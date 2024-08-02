https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/moldovadan-ruscanin-resmi-dil-statusune-dondurulmesi-cagrisi-1086439265.html
Moldova'dan Rusçanın resmi dil statüsüne döndürülmesi çağrısı
Moldova'dan Rusçanın resmi dil statüsüne döndürülmesi çağrısı
Sputnik Türkiye
‘Zafer’ muhalefet bloğunun cumhurbaşkanlığı adayı Moldova milletvekili Bolya, Rus dilinin Moldova’da resmi statüsünü yeniden kazanması çağrısında bulundu. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T13:21+0300
2024-08-02T13:21+0300
2024-08-02T13:21+0300
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ilan şor
rusça
resmi statü
avrupa birliği
maia sandu
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Vasily Bolya'nın adaylığı, kendisini 'fikri ve ekibi için sonuna kadar mücadele edecek bir adam' olarak nitelendiren Zafer bloğu lideri İlan Şor destekledi.Bolya, bloğun aday tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Cumhurbaşkanlığı adayı, dil sorununun çözümünün toplumsal bütünlüğüne katkıda bulunacağını ve acil sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne odaklanılmasına imkan sağlayacağını da vurguladı.Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 20 Ekim'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Maia Sandu ikinci dönem için adaylığını koyma niyetini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı gün, Moldova vatandaşları ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olma konusundaki görüşlerini ifade etme referandumu da düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/moldova-rus-buyukelciliginin-bir-calisanini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1086401836.html
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moldova, ilan şor, rusça, resmi statü, avrupa birliği, maia sandu
moldova, ilan şor, rusça, resmi statü, avrupa birliği, maia sandu
Moldova'dan Rusçanın resmi dil statüsüne döndürülmesi çağrısı
‘Zafer’ muhalefet bloğunun cumhurbaşkanlığı adayı Moldova milletvekili Bolya, Rus dilinin Moldova’da resmi statüsünü yeniden kazanması çağrısında bulundu.
Vasily Bolya'nın adaylığı, kendisini 'fikri ve ekibi için sonuna kadar mücadele edecek bir adam' olarak nitelendiren Zafer bloğu lideri İlan Şor destekledi.
Bolya, bloğun aday tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Moldova'da haksız bir şekilde resmi statüden mahrum edilen Rus diline bu statünün geri verilmesi ehemmiyet taşımaktadır. Makamlar dil meselesini insanların dikkatini sosyal ve ekonomik sorunlardan başka yöne çekmek ve onları bölmek için kullanmaktadır. Zafer bloğu, Moldova'da uluslararası iletişim dili olan Rusçanın ülkede resmi bir statüye sahip olmasından yanadır.
Cumhurbaşkanlığı adayı, dil sorununun çözümünün toplumsal bütünlüğüne katkıda bulunacağını ve acil sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne odaklanılmasına imkan sağlayacağını da vurguladı.
Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 20 Ekim'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Maia Sandu ikinci dönem için adaylığını koyma niyetini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı gün, Moldova vatandaşları ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olma konusundaki görüşlerini ifade etme referandumu da düzenlenecek.