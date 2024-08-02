https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/moldovadan-ruscanin-resmi-dil-statusune-dondurulmesi-cagrisi-1086439265.html

Moldova'dan Rusçanın resmi dil statüsüne döndürülmesi çağrısı

Moldova'dan Rusçanın resmi dil statüsüne döndürülmesi çağrısı

Sputnik Türkiye

‘Zafer’ muhalefet bloğunun cumhurbaşkanlığı adayı Moldova milletvekili Bolya, Rus dilinin Moldova’da resmi statüsünü yeniden kazanması çağrısında bulundu. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T13:21+0300

2024-08-02T13:21+0300

2024-08-02T13:21+0300

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Vasily Bolya'nın adaylığı, kendisini 'fikri ve ekibi için sonuna kadar mücadele edecek bir adam' olarak nitelendiren Zafer bloğu lideri İlan Şor destekledi.Bolya, bloğun aday tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Cumhurbaşkanlığı adayı, dil sorununun çözümünün toplumsal bütünlüğüne katkıda bulunacağını ve acil sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne odaklanılmasına imkan sağlayacağını da vurguladı.Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 20 Ekim'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Maia Sandu ikinci dönem için adaylığını koyma niyetini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı gün, Moldova vatandaşları ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olma konusundaki görüşlerini ifade etme referandumu da düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/moldova-rus-buyukelciliginin-bir-calisanini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1086401836.html

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moldova, ilan şor, rusça, resmi statü, avrupa birliği, maia sandu