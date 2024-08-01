https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/moldova-rus-buyukelciliginin-bir-calisanini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1086401836.html

Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, Moldova Dışişleri Bakanlığı’nın iki Moldovalı yetkilinin Rusya adına casusluk yaptığı iddiaları bağlamında bir... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T11:55+0300

2024-08-01T11:55+0300

2024-08-01T11:50+0300

dünya

moldova

rusya

diplomat

sınır dışı

istenmeyen kişi

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov bugün Moldova Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.Yerel medyanın haberinde, Vasnetsov’un, dün Moldova parlamentosunda yapılan aramalar ve iki yetkilinin Rusya adına casusluk yaparak devlete ihanet suçlamasıyla tutuklanması üzerine bakanlığa çağrıldığı bildirildi.Bakanlıktan çıktıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Rus Büyükelçi, “Büyükelçilik personelinden bir kişinin istenmeyen kişi ilan edildiği konusunda bilgilendirildik” ifadesini kullandı.Vasnetsov, “Rusya her zaman uygun bir karşılık bulur. Doğal olarak bir yanıt verilecek, ülke yönetiminin nasıl bir karar alacağını göreceğiz. Ancak bu her halükarda karşılıklı anlayış ve normal işbirliği ruhuna katkıda bulunmuyor. Oysa Moldova yönetimimize yaptığımız tüm çağrılar bu yöndeydi” dedi.Büyükelçi, Rus diplomatı sınır dışı etme kararının henüz soruşturma bitmeden alınmasıyla ilgili duyduğu şaşkınlığı da dile getirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada da Moldova’nın bu adımına uygun cevap verileceği kaydedildi.‘Casusluk’ iddialarıMoldova Enformasyon ve Güvenlik Servisi dün Başsavcılık’la ortaklaşa parlamento binasında arama yaptı. Başsavcılık, açılan soruşturma kapsamında, bir parlamento yetkilisi ile bir sınır polis mensubunun 72 saat süreyle gözaltına alındığını duyurdu. Her iki kişinin devlete ihanetle suçlandı.Gözaltına alınan kişilerden birinin parlamentonun hukuk bölümü başkanı Ion Creanga olduğu bildirildi. Creanga’nın gizli bilgileri Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği çalışanlarına verdiği öne sürüldü.Rus Büyükelçilik tüm suçlamaları reddederek bu iddiaların, Moldova’da yapay olarak körüklenen Rusya karşıtı duyguların yeni bir tezahürü olduğunu kaydetti. Bu suçlamaların, Moldova’daki seçim süreciyle ilgili olduğu ve seçim yarışında kullanıldığı belirtildi.Moldova yönetiminin bir yıl önce de benzer suçlamalarda bulunduğu ve çok sayıda Rus diplomatın sınır dışı edildiğini anımsatılan açıklamada, Moskova’nın geçen yıl olduğu gibi şimdi de bu hasımca adıma karşılık vereceği kaydedildi.Rus Büyükelçilik, Moldova yönetimine asılsız suçlamalar temelinde hasımca kararlar almaktan kaçınma çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/abd-ingiltere-ve-fransa-rusyanin-haniye-suikastinin-kinanmasi-icin-sundugu-tasariyi-veto-etti-1086399051.html

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moldova, rusya, diplomat, sınır dışı, istenmeyen kişi, rusya dışişleri bakanlığı