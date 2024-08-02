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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-sgk-ve-13-banka-anlasti-1086433253.html
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: SGK ve 13 banka anlaştı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: SGK ve 13 banka anlaştı
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı yapıldı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T12:30+0300
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sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ekonomi
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emekli ikramiyesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına müreffeh bir hayat' sağlamak amacıyla kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerle iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.Emekliler i̇çin yeni avantajlarAydın, "Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj ve fırsatlar oluşturduk," dedi. Ayrıca, emeklilerin tüm bu avantajlara erişebileceği "emekliler.gov.tr" sitesini hayata geçirdiklerini belirtti. Aydın, "Oraya girdiğinizde nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, fırsat ve kolaylık sağlandığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.81 İlde 4 bin 123 firmayla i̇ndirim protokolüHer ilde SGK merkezlerinde kurulan emekli masaları aracılığıyla emeklilere rehberlik hizmeti verildiğini belirten Aydın, "Bugün 81 ilimizde 4.123 firmayla indirim avantaj protokolü yapılmış" dedi. Ayrıca, emekli dijital kimlik kartları, TROY ve bankaların emekli banka ve kredi kartları üzerinden fırsatlar sunulduğunu açıkladı.TROY'un i̇şlem hacminde büyük artışSGK Başkanı Raci Kaya da "Emekliler Yılı" kapsamında emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için Bakanlık ile eş güdüm içinde çalıştıklarını belirtti. Kaya, bankaların sürece hızlıca dahil olarak emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunduklarını söyledi.Bankalar adına konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık ise emeklilerin finansal ihtiyaçları için en doğru çözümleri üretmeye odaklandıklarını belirtti. Sağlık, "TROY'un ikinci çeyrekteki işlem hacmini geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1200 oranında artırdık. Ülkemizde aynı dönemde toplam kartlı alışveriş hacim artışı yüzde 103 olarak gerçekleşmiştir," dedi.İş birliği protokolleri ve özel kampanyalarProgramın sonunda, bankaların temsilcilerine hediye takdimi yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi. Yapılan iş birliğiyle bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.İş birliği yapılan bankalarİş birliği protokolleri yapılan bankalar şunlar:
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, ikramiye, banka, banka hesabı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: SGK ve 13 banka anlaştı

12:30 02.08.2024
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına müreffeh bir hayat' sağlamak amacıyla kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerle iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

Emekliler i̇çin yeni avantajlar

Aydın, "Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj ve fırsatlar oluşturduk," dedi. Ayrıca, emeklilerin tüm bu avantajlara erişebileceği "emekliler.gov.tr" sitesini hayata geçirdiklerini belirtti. Aydın, "Oraya girdiğinizde nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, fırsat ve kolaylık sağlandığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

81 İlde 4 bin 123 firmayla i̇ndirim protokolü

Her ilde SGK merkezlerinde kurulan emekli masaları aracılığıyla emeklilere rehberlik hizmeti verildiğini belirten Aydın, "Bugün 81 ilimizde 4.123 firmayla indirim avantaj protokolü yapılmış" dedi. Ayrıca, emekli dijital kimlik kartları, TROY ve bankaların emekli banka ve kredi kartları üzerinden fırsatlar sunulduğunu açıkladı.

TROY'un i̇şlem hacminde büyük artış

SGK Başkanı Raci Kaya da "Emekliler Yılı" kapsamında emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için Bakanlık ile eş güdüm içinde çalıştıklarını belirtti. Kaya, bankaların sürece hızlıca dahil olarak emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunduklarını söyledi.
Bankalar adına konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık ise emeklilerin finansal ihtiyaçları için en doğru çözümleri üretmeye odaklandıklarını belirtti. Sağlık, "TROY'un ikinci çeyrekteki işlem hacmini geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1200 oranında artırdık. Ülkemizde aynı dönemde toplam kartlı alışveriş hacim artışı yüzde 103 olarak gerçekleşmiştir," dedi.

İş birliği protokolleri ve özel kampanyalar

Programın sonunda, bankaların temsilcilerine hediye takdimi yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi. Yapılan iş birliğiyle bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

İş birliği yapılan bankalar

İş birliği protokolleri yapılan bankalar şunlar:
"PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank."
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