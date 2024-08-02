https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/meteorolojiden-kritik-uyari-sicakliklar-artacak-mi-yagmur-var-mi--1086428718.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar artacak mı, yağmur var mı?

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar artacak mı, yağmur var mı?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos 2024 tarihli hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara Bölgesi'nde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Bölgedeki... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T07:29+0300

2024-08-02T07:29+0300

2024-08-02T07:30+0300

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Marmara Bölgesi genelinde güneşli hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar 30-35 derece arasında ölçülürken, Edirne'de 37-38 dereceye kadar çıkıyor. Bu durum, bölge halkında bunaltıcı sıcakların ardından havanın nasıl olacağına dair merak uyandırıyor.Ege Bölgesi: Az Bulutlu ve GüneşliEge Bölgesi'nde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim. İzmir ve Afyonkarahisar'da sıcaklık 34 derece, Denizli'de 40 derece, Muğla'da ise 36 derece olarak ölçülüyor.Akdeniz Bölgesi: Parçalı Bulutlu HavaAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava gözleniyor. Antalya'da sıcaklık 34 derece, Adana'da 36 derece, Kahramanmaraş'ta ise 37 derece civarında seyrediyor. Hafta sonu da benzer hava koşulları bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve sıcakİç Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklıklar 30-35 derece arasında değişiyor.Karadeniz Bölgesi: Batıda Güneş, doğuda bulutlarKaradeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde güneşli hava hakimken, doğusunda parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Bölgedeki sıcaklıklar genellikle 25-30 derece arasında seyrediyor.Doğu Anadolu Bölgesi: Yerel yağışlarDoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde yerel yağışlı hava bekleniyor. Kars'ta günün en yüksek sıcaklığı 25 derece, Malatya'da 34 derece, Hakkari'de ise 32 derece olarak ölçülüyor. Bölgenin kalanında az bulutlu bir hava hakim.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneşli havaGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki üç günlük dönemde güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 35-40 derece arasında seyredecek.Ülke genelinde hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Sıcaklıklar mevsim normallerindeGenel olarak hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, doğusunun çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/milli-yas-karari-alinmisti-turkiyenin-her-yerinde-bayraklar-yariya-indirildi-1086428372.html

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