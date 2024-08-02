https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/milli-yas-karari-alinmisti-turkiyenin-her-yerinde-bayraklar-yariya-indirildi-1086428372.html

Milli yas kararı alınmıştı: Türkiye'nin her yerinde bayraklar yarıya indirildi

Milli yas kararı alınmıştı: Türkiye'nin her yerinde bayraklar yarıya indirildi

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz 2024 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T07:13+0300

2024-08-02T07:13+0300

2024-08-02T07:13+0300

türkiye

ismail haniye

ismail heniyye

israil

iran

suikast

yas

ulusal yas

milli yas

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. İlan edilen mili yas nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.Milli yas nedir?Türkiye'de milli yas, ulusal çapta derin bir üzüntü ve yasın ifadesi olarak ilan edilen resmi bir durumdur. Milli yas genellikle büyük trajediler, önemli devlet adamlarının vefatı veya ülkeyi derinden sarsan olaylar sonrasında hükümet tarafından ilan edilir. Peki, milli yasın detayları nelerdir ve neden ilan edilir?Milli yas ne anlama geliyorMilli yas, belirli bir süre boyunca bayrakların yarıya indirilmesi, kamu ve özel kurumlarda çeşitli etkinliklerin iptal edilmesi gibi uygulamaları içerir. Bu süre zarfında, ülke genelinde yas atmosferi hakim olur ve halka, yasın sebebi olan olay ya da kişinin anısına saygı gösterilmesi beklenir.Neden milli yas i̇lan edilir?Milli yas uygulamalarıMilli yas süresince aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/biden-netanyahuya-bolgede-tansiyonun-dusurulmesinin-onemini-vurguladi-1086427176.html

türkiye

israil

iran

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