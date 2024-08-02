Milli yas kararı alınmıştı: Türkiye'nin her yerinde bayraklar yarıya indirildi
© AA / Abdulhamid HoşbaşTürkiye'de bayraklar yarıya indirildi
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Türkiye genelinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz 2024 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir günlük milli yas ilan edildi. Bu kapsamda yurdun çeşitli yerlerinde gece yarısından itibaren Türk bayrakları yarıya indirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. İlan edilen mili yas nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.
Milli yas nedir?
Türkiye'de milli yas, ulusal çapta derin bir üzüntü ve yasın ifadesi olarak ilan edilen resmi bir durumdur. Milli yas genellikle büyük trajediler, önemli devlet adamlarının vefatı veya ülkeyi derinden sarsan olaylar sonrasında hükümet tarafından ilan edilir. Peki, milli yasın detayları nelerdir ve neden ilan edilir?
Milli yas ne anlama geliyor
Milli yas, belirli bir süre boyunca bayrakların yarıya indirilmesi, kamu ve özel kurumlarda çeşitli etkinliklerin iptal edilmesi gibi uygulamaları içerir. Bu süre zarfında, ülke genelinde yas atmosferi hakim olur ve halka, yasın sebebi olan olay ya da kişinin anısına saygı gösterilmesi beklenir.
Neden milli yas i̇lan edilir?
1.Büyük trajediler: Depremler, terör saldırıları veya büyük kazalar gibi toplumsal hafızada derin yaralar açan olaylar sonrasında milli yas ilan edilebilir. Bu tür olaylar, toplumun geniş kesimlerini etkilediği ve toplumsal dayanışmanın önem kazandığı anlar olarak kabul edilir.
2.Önemli devlet adamlarının vefatı: Ülkenin kaderinde önemli rol oynamış devlet adamlarının veya tanınmış kişiliklerin vefatı sonrasında da milli yas ilan edilebilir. Bu, onların anısını onurlandırmak ve ulusal bir yas duygusunu paylaşmak amacı taşır.
3.Ulusal olaylar: Tarihi önemi olan veya ulusal birlik ve beraberliği tehdit eden olaylar da milli yas ilan edilme sebepleri arasında yer alabilir. Bu, milletin ortak bir hüzün duygusunu paylaşarak güçlenmesi amacına hizmet eder.
Milli yas uygulamaları
Milli yas süresince aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilir:
Bayrakların yarıya i̇ndirilmesi: Kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar, yas süresince bayrakları yarıya indirir.
Eğlence etkinliklerinin i̇ptali: Konserler, festivaller ve benzeri eğlence etkinlikleri iptal edilir veya ertelenir.
Televizyon ve radyo yayınları: Yayın akışında değişikl