https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/lukasenko-bidenin-tutuklu-takasinda-dahli-yok-sadece-puan-kazanmaya-calisiyor-1086437838.html

Lukaşenko: Biden’ın tutuklu takasında dahli yok, sadece puan kazanmaya çalışıyor

Lukaşenko: Biden’ın tutuklu takasında dahli yok, sadece puan kazanmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki tutuklu takasının organizasyonuyla hiçbir ilgisinin... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T12:46+0300

2024-08-02T12:46+0300

2024-08-02T12:41+0300

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Belarus’un Prudok tarım şehrinin sakinleriyle görüşen Lukaşenko, Rusya ve Batı ülkeleri arasında gerçekleşen tutuklu takasını değerlendirdi.Lukaşenko, “ABD Başkanı'nın, Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki tutuklu takasının organizasyonunda hiçbir dahli yok, ama şimdi bu meseleden yararlanarak otoritesini arttırmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.Takasın sadece istihbarat kurumları tarafından organize edildiğini ve bu sürece diplomatların bile dahil edilmediğini kaydeden Belarus lideri, ülkesinin de “mümkün olan azami katkıda” bulunduğunu söyledi.Görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğünü vurgulayan Lukaşenko, “Biz sakin yapalım dedik, onlar tüm dünyaya bağırarak ilan etti. Oysa bu tür işler, insan hayatı söz konusu olduğundan sessiz sakin yürütülmeli” diye ekledi.Zaharova: Bu bir soğukkanlılık savaşıydıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Telegram paylaşımında, “Birçoklarının ‘takas’ olarak adlandırdığı şeye ben soğukkanlılık savaşı derim. Tutukluların soğukkanlılığı, siyasi yöneticilerin soğukkanlılığı, özel servislerin soğuk kanlılığı” diye yazdı.“Her açıdan bizimkiler en iyi” diyen Rus diplomat, “Belki de halkın ve devletin arkalarında olduğuna dair bir inanç ve umut meselesi. Bugünkü hikaye de bu inancı ve umudu bir kez daha bizden olanları yalnız bırakmayacağımız bilgisine dönüştürdü” diye kaydetti.

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