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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/cezaevinde-gida-zehirlenmesi-sosyal-medyada-olum-haberlerini-goren-aileler-cezaevi-onunde-toplandi-1086192513.html
Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Sosyal medyada ölüm haberlerini gören aileler cezaevi önünde toplandı
Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Sosyal medyada ölüm haberlerini gören aileler cezaevi önünde toplandı
Sputnik Türkiye
Denizli'de cezaevinde meydana gelen gıda zehirlenmesinin ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan ölüm haberleri, tutuklu ve hükümlü yakınlarını tedirgin etti... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T10:30+0300
2024-07-25T10:30+0300
türkiye
cezaevi
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gıda zehirlenmesi
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Denizli T Tipi Kapalı, Denizli D Tipi Kapalı ve Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan bir kısmı ile bazı hükümlü ve infaz koruma memurları, pazartesi günü öğle ve akşam yemeğinde tükettikleri tavuk ve makarnadan dolayı kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle revire başvurdu. Revire başvuran tutuklu ve hükümlülerin büyük kısmının tedavileri, revir ve cezaevine kurulan sahra hastanesinde ayakta yapıldı.Şikayetleri devam eden 64 tutuklu ve hükümlü ise dün öğleden sonradan itibaren cezaevine çağırılan ambulanslarla Denizli ve Honaz'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Cezaevinde meydana gelen gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen 64 hükümlü ve tutukludan 63'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, tedavisi devam eden 1 hükümlünün genel sağlık durumunun iyi olup hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada olayla ilgili olarak başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.Aileler tedirgin olduCezaevinde yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Olayda en az 4 kişinin zehirlenmeden dolayı öldüğü, cenazelerle ilgili ailelere bilgi verilmediği" yönündeki paylaşımlar, cezaevinde yakını bulunan ailelerde paniğe neden oldu. Yapılan resmi açıklamaya rağmen kuşkularına engel olamayan ailelerin bir kısmı Denizli Adliyesine müracaat ederken, büyük bir kısmı da Kocabaş Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı.Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileler, şikayetleri artan bazı tutukluları hastaneye nakil eden ambulansları görünce, yetkililerden bilgi almak istedi. Herhangi bir olumsuz durumun olmadığının iletilmesine rağmen dağılmayan gruptaki bazı kişiler, ceza infaz kurumuna ait görevli bir araca kuruma girişi sırasında tepki gösterdi. Resmi araca saldırmaya çalışan öfkeli grup, diğer aileler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
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cezaevi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
cezaevi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi

Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Sosyal medyada ölüm haberlerini gören aileler cezaevi önünde toplandı

10:30 25.07.2024
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ - HALİL AŞKAR - LÜTFİ YAŞAR-AW253858Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Sosyal medyada ölüm haberlerini gören aileler cezaevi önünde toplandı
Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Sosyal medyada ölüm haberlerini gören aileler cezaevi önünde toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ - HALİL AŞKAR - LÜTFİ YAŞAR-AW253858
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Denizli'de cezaevinde meydana gelen gıda zehirlenmesinin ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan ölüm haberleri, tutuklu ve hükümlü yakınlarını tedirgin etti. Yapılan resmi açıklamaya rağmen endişeleri devam eden onlarca aile cezaevi önünde toplandı.
Denizli T Tipi Kapalı, Denizli D Tipi Kapalı ve Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan bir kısmı ile bazı hükümlü ve infaz koruma memurları, pazartesi günü öğle ve akşam yemeğinde tükettikleri tavuk ve makarnadan dolayı kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle revire başvurdu. Revire başvuran tutuklu ve hükümlülerin büyük kısmının tedavileri, revir ve cezaevine kurulan sahra hastanesinde ayakta yapıldı.
Şikayetleri devam eden 64 tutuklu ve hükümlü ise dün öğleden sonradan itibaren cezaevine çağırılan ambulanslarla Denizli ve Honaz'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Cezaevinde meydana gelen gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen 64 hükümlü ve tutukludan 63'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, tedavisi devam eden 1 hükümlünün genel sağlık durumunun iyi olup hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada olayla ilgili olarak başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Aileler tedirgin oldu

Cezaevinde yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Olayda en az 4 kişinin zehirlenmeden dolayı öldüğü, cenazelerle ilgili ailelere bilgi verilmediği" yönündeki paylaşımlar, cezaevinde yakını bulunan ailelerde paniğe neden oldu. Yapılan resmi açıklamaya rağmen kuşkularına engel olamayan ailelerin bir kısmı Denizli Adliyesine müracaat ederken, büyük bir kısmı da Kocabaş Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileler, şikayetleri artan bazı tutukluları hastaneye nakil eden ambulansları görünce, yetkililerden bilgi almak istedi. Herhangi bir olumsuz durumun olmadığının iletilmesine rağmen dağılmayan gruptaki bazı kişiler, ceza infaz kurumuna ait görevli bir araca kuruma girişi sırasında tepki gösterdi. Resmi araca saldırmaya çalışan öfkeli grup, diğer aileler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
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