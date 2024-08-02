https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/iyi-parti-genel-baskani-dervisogludan-instagrama-erisimin-engellenmesi-kararinin-iptali-icin-dava-1086454577.html
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'dan, Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'dan, Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişimin engellenmesi kararının iptali için dava açtı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T23:36+0300
2024-08-02T23:36+0300
2024-08-02T23:36+0300
türkiye
müsavat dervişoğlu
instagram
erişim
erişim engeli
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Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, davanın sadece basit bir idari işlemin iptali talebini içermediğini hukuk devletinin, demokratik düzenin ve insan hakları rejiminin korunmasını amaçladığını ifade etti.Engelleme kararının gerekçesinin belirtilmediğini, kamu düzeni ile milli güvenliğin korunması için bu kararın alındığının söylendiğini ifade eden Dervişoğlu, "Fakat gün içerisinde kararın katalog suçlarla ilgili olduğu belirtildi. Bu da gerçekte erişim engellemesinin başka bir maksat ve gaye ile yapıldığını göstermektedir. Bu maksat da bir kişinin keyfiliğinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.Dava dilekçesinde alınan kararın açık bir biçimde sansür anlamına geldiği, başta Anayasa'ya aykırı olduğu, telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet vereceği için yürütmenin durdurulması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/mustafa-ustundag-bakanliga-tepki-gosterdi-uzerimde-euro-olmadigi-icin-utandim-1086319260.html
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müsavat dervişoğlu, instagram, erişim, erişim engeli
müsavat dervişoğlu, instagram, erişim, erişim engeli
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'dan, Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişimin engellenmesi kararının iptali için dava açtı.
Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, davanın sadece basit bir idari işlemin iptali talebini içermediğini hukuk devletinin, demokratik düzenin ve insan hakları rejiminin korunmasını amaçladığını ifade etti.
Engelleme kararının gerekçesinin belirtilmediğini, kamu düzeni ile milli güvenliğin korunması için bu kararın alındığının söylendiğini ifade eden Dervişoğlu, "Fakat gün içerisinde kararın katalog suçlarla ilgili olduğu belirtildi. Bu da gerçekte erişim engellemesinin başka bir maksat ve gaye ile yapıldığını göstermektedir. Bu maksat da bir kişinin keyfiliğinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Dava dilekçesinde alınan kararın açık bir biçimde sansür anlamına geldiği, başta Anayasa'ya aykırı olduğu, telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet vereceği için yürütmenin durdurulması talep edildi.