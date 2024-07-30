https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/mustafa-ustundag-bakanliga-tepki-gosterdi-uzerimde-euro-olmadigi-icin-utandim-1086319260.html
Mustafa Üstündağ bakanlığa tepki gösterdi: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'
Mustafa Üstündağ bakanlığa tepki gösterdi: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Mustafa Üstündağ, Mersin'de bazı tarihi ve turistik yerlerin işletmesini özel şirketlere devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki göstererek... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T00:25+0300
2024-07-30T00:25+0300
2024-07-30T00:27+0300
türkiye
mustafa üstündağ
oyuncu
kültür ve turizm bakanlığı
euro
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Oyuncu Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de bazı turistik yerlere giriş ücretlerinin euro olarak alınmasına tepki gösterdi. Paylaşımına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı etiketleyen Üstündağ, paylaştığı videoda, üzerinde 12 euro ibaresi bulunan Cennet-Cehennem Obrukları'na giriş biletlerini gösterdi. "Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin’in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum" diyen Üstündağ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/orhan-gencebay-tum-canlilarin-yasam-hakki-var-1086315763.html
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mustafa üstündağ, oyuncu, kültür ve turizm bakanlığı, euro
mustafa üstündağ, oyuncu, kültür ve turizm bakanlığı, euro
Mustafa Üstündağ bakanlığa tepki gösterdi: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'
00:25 30.07.2024 (güncellendi: 00:27 30.07.2024)
Oyuncu Mustafa Üstündağ, Mersin'de bazı tarihi ve turistik yerlerin işletmesini özel şirketlere devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki göstererek, biletlerin de euro olarak kesildiğini söyledi. Üstündağ, , "Üzerimde euro olmadığı için utandım" dedi.
Oyuncu Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de bazı turistik yerlere giriş ücretlerinin euro olarak alınmasına tepki gösterdi.
Paylaşımına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı etiketleyen Üstündağ, paylaştığı videoda, üzerinde 12 euro ibaresi bulunan Cennet-Cehennem Obrukları'na giriş biletlerini gösterdi.
"Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin’in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum" diyen Üstündağ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar da Kültür Bakanlığı'nın üzerlerinde euro ibaresi olan 4 tane bilet. Euro olarak alıyorlar. Ben dün girdiğimde Cennet – Cehennem 435 liraydı. Bir hafta sonra gelirseniz 550 lira verebilirsiniz. Çünkü euro olarak alıyorlar, Çünkü Kültür Bakanlığımız, Sigma denen bir şirkete devretmiş buraları"