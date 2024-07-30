Mustafa Üstündağ bakanlığa tepki gösterdi: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Türkiye'nin en öne çıkan şirketleri yıllardır vergi ödemiyormuş'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
15:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
16:14
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
17:15
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/mustafa-ustundag-bakanliga-tepki-gosterdi-uzerimde-euro-olmadigi-icin-utandim-1086319260.html
Mustafa Üstündağ bakanlığa tepki gösterdi: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'
Mustafa Üstündağ bakanlığa tepki gösterdi: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Mustafa Üstündağ, Mersin'de bazı tarihi ve turistik yerlerin işletmesini özel şirketlere devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki göstererek... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T00:25+0300
2024-07-30T00:27+0300
türkiye
mustafa üstündağ
oyuncu
kültür ve turizm bakanlığı
euro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086319105_32:0:832:450_1920x0_80_0_0_9d6313c96ae23e0fdb8fdc58b7e3dc4f.png
Oyuncu Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de bazı turistik yerlere giriş ücretlerinin euro olarak alınmasına tepki gösterdi. Paylaşımına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı etiketleyen Üstündağ, paylaştığı videoda, üzerinde 12 euro ibaresi bulunan Cennet-Cehennem Obrukları'na giriş biletlerini gösterdi. "Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin’in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum" diyen Üstündağ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/orhan-gencebay-tum-canlilarin-yasam-hakki-var-1086315763.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086319105_132:0:732:450_1920x0_80_0_0_0a9e69e9c608249c3f2600898fdfe8f6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mustafa üstündağ, oyuncu, kültür ve turizm bakanlığı, euro
mustafa üstündağ, oyuncu, kültür ve turizm bakanlığı, euro

Mustafa Üstündağ bakanlığa tepki gösterdi: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'

00:25 30.07.2024 (güncellendi: 00:27 30.07.2024)
© InstagramOyuncu Mustafa Üstündağ
Oyuncu Mustafa Üstündağ - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Instagram
Abone ol
Oyuncu Mustafa Üstündağ, Mersin'de bazı tarihi ve turistik yerlerin işletmesini özel şirketlere devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki göstererek, biletlerin de euro olarak kesildiğini söyledi. Üstündağ, , "Üzerimde euro olmadığı için utandım" dedi.
Oyuncu Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de bazı turistik yerlere giriş ücretlerinin euro olarak alınmasına tepki gösterdi.
Paylaşımına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı etiketleyen Üstündağ, paylaştığı videoda, üzerinde 12 euro ibaresi bulunan Cennet-Cehennem Obrukları'na giriş biletlerini gösterdi.
"Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin’in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum" diyen Üstündağ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar da Kültür Bakanlığı'nın üzerlerinde euro ibaresi olan 4 tane bilet. Euro olarak alıyorlar. Ben dün girdiğimde Cennet – Cehennem 435 liraydı. Bir hafta sonra gelirseniz 550 lira verebilirsiniz. Çünkü euro olarak alıyorlar, Çünkü Kültür Bakanlığımız, Sigma denen bir şirkete devretmiş buraları"
Orhan Gencebay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
TÜRKİYE
Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı var
Dün, 20:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала