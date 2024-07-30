https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/mustafa-ustundag-bakanliga-tepki-gosterdi-uzerimde-euro-olmadigi-icin-utandim-1086319260.html

Mustafa Üstündağ bakanlığa tepki gösterdi: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'

Mustafa Üstündağ bakanlığa tepki gösterdi: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Mersin'de bazı tarihi ve turistik yerlerin işletmesini özel şirketlere devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki göstererek... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T00:25+0300

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türkiye

mustafa üstündağ

oyuncu

kültür ve turizm bakanlığı

euro

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Oyuncu Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de bazı turistik yerlere giriş ücretlerinin euro olarak alınmasına tepki gösterdi. Paylaşımına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı etiketleyen Üstündağ, paylaştığı videoda, üzerinde 12 euro ibaresi bulunan Cennet-Cehennem Obrukları'na giriş biletlerini gösterdi. "Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin’in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum" diyen Üstündağ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/orhan-gencebay-tum-canlilarin-yasam-hakki-var-1086315763.html

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mustafa üstündağ, oyuncu, kültür ve turizm bakanlığı, euro