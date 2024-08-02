https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1086452473.html

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Galatasaray ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T20:34+0300

2024-08-02T20:34+0300

2024-08-02T20:34+0300

türkiye

istanbul

trafik

galatasaray

beşiktaş

atatürk olimpiyat stadı

atatürk olimpiyat stadı

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İstanbul'da Galatasaray-Beşiktaş derbisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki "Galatasaray-Beşiktaş 2024 Turkcell Süper Kupa" müsabakası nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollar ve taraftarların yoğun kullanacağı güzergahlara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamaya göre, yarın kapatılacak yollar şöyle:Galatasaray taraftarları, TEM ve Basın Ekspres, TEM Kuzey Yan Yol'u, Beşiktaş taraftarları ise Kuzey Marmara Otoyolu, Eski Edirne Asfaltı, Rıfat Ilgaz Caddesi, Olimpiyat Stadı yolunu kullanarak stadyuma gelecek.Taksiler ise Galatasaray taraftarları için TEM, TEM Kuzey Yanyol, Beşiktaş taraftarları için Kuzey Marmara Otoyolu, Eski Edirne Asfaltı, Rıfat Ilgaz Caddesi, Olimpiyat Stadı yolu güzergahlarını kullanacak.Taraftar ve ilgililerin, planlanan güzergah ve araç parklarına uyması ve gerekli özeni göstermesi, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için dikkatli olması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/elinde-patlayan-elektronik-sigara-yuzunu-ve-vucudunu-yakti-1086451481.html

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istanbul

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Sputnik Türkiye

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