https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/lubnandan-yaklasik-48-saat-sonra-israile-ilk-kez-saldiri-duzenlendi-yaklasik-60-roket-atildi-1086423894.html

Lübnan'dan yaklaşık 48 saat sonra İsrail'e ilk kez saldırı düzenlendi: Yaklaşık 60 roket atıldı

Lübnan'dan yaklaşık 48 saat sonra İsrail'e ilk kez saldırı düzenlendi: Yaklaşık 60 roket atıldı

Sputnik Türkiye

Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin atıldığı İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T22:58+0300

2024-08-01T22:58+0300

2024-08-02T00:08+0300

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israil ordusu (idf)

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından bölgede gerilim artıyor. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyine onlarca füze fırlatıldığı bildirildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.60 roket atıldıYaklaşık 60 roket atıldığını, bunlardan 15'inin İsrail tarafından imha edildiği aktarıldı.Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.İsrail'den Lübnan'ın kuzeyine topçu saldırısıÖte yandan Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının öğleden sonra Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını bildirmişti.Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

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lübnan, ortadoğu, israil-filistin, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)