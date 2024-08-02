https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/iletisim-baskanligi-anayasa-mahkemesinin-internet-sitesi-erisime-kapatildi-iddiasini-yalanladi-1086442291.html
İletişim Başkanlığı, 'Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı, 'Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasını yalanladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T14:57+0300
2024-08-02T14:57+0300
2024-08-02T14:57+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi
iddia
yalanlama
internet sitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg
DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu iddiayla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:'Manipülasyondur'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Anayasa Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi."'Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez' iddiası manipülasyondur" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/internet-sitesine-erisilemiyordu-aymden-aciklama-1086436500.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_cb531e6ccd434bff03c73f332f97a830.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, iddia, yalanlama, internet sitesi
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, iddia, yalanlama, internet sitesi
İletişim Başkanlığı, 'Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu iddiayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiası doğru değildir. Anayasa Mahkemesinin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir. Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, 'Anayasa Mahkemesinin kararıyla' ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Anayasa Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.
"'Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez' iddiası manipülasyondur" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi zaten bulunmamaktadır. Ayrıca karar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na bağlı bir koordinatörlük olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yetkisini İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinde sayılan Başkanlığın genel görevlerinden almaktadır. Merkezimiz, çalışmalarını bu doğrultuda aralıksız sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi, bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir.