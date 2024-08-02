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İletişim Başkanlığı, 'Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı, 'Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasını yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T14:57+0300
2024-08-02T14:57+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
anayasa mahkemesi (aym)
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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu iddiayla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:'Manipülasyondur'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Anayasa Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi."'Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez' iddiası manipülasyondur" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/internet-sitesine-erisilemiyordu-aymden-aciklama-1086436500.html
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, iddia, yalanlama, internet sitesi
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, iddia, yalanlama, internet sitesi

İletişim Başkanlığı, 'Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasını yalanladı

14:57 02.08.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu iddiayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada şu cümleler kaydedildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiası doğru değildir. Anayasa Mahkemesinin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir. Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, 'Anayasa Mahkemesinin kararıyla' ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

'Manipülasyondur'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Anayasa Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.
"'Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez' iddiası manipülasyondur" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi zaten bulunmamaktadır. Ayrıca karar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na bağlı bir koordinatörlük olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yetkisini İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinde sayılan Başkanlığın genel görevlerinden almaktadır. Merkezimiz, çalışmalarını bu doğrultuda aralıksız sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi, bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir.

aym - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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