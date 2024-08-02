İletişim Başkanlığı, 'Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi zaten bulunmamaktadır. Ayrıca karar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na bağlı bir koordinatörlük olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yetkisini İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinde sayılan Başkanlığın genel görevlerinden almaktadır. Merkezimiz, çalışmalarını bu doğrultuda aralıksız sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi, bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir.