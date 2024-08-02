https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/iki-bakanlik-sut-piyasasina-yonelik-inceleme-baslatti-1086445089.html

İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı

İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde arz-talep dengesi bozulan ve fiyatları tartışma yaratan çiğ süt piyasasını Ticaret Bakanlığı ile birlikte... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T16:47+0300

2024-08-02T16:47+0300

2024-08-02T16:47+0300

türkiye

bakanlık

süt

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'yi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.Türkiye'nin 21,5 milyon ton süt üretimi olduğunu, bunun yüzde 50'sinin sanayiye gittiğini ifade eden Yumaklı, sanayi tesislerinin bu sütten daha fazla pay alarak, daha fazla süt ve süt ürünlerinin üretilmesiyle birlikte hem içerideki ihtiyacı karşılamasını hem de ihracatla ilgili hedeflere ulaşmayı istediklerini dile getirdi.Bakan Yumaklı, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bu şekilde Türkiye genelinde 4 fabrikası olduğunu, bu sayıyı artırmak için planların devam ettiğini söyledi.Son dönemde Türkiye'de süt konusunda birtakım gelişmeler olduğunu, bunları çok yakından takip ettiklerini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:Bakanlık olarak, bu dönemde hem sıcaklıkların artması hem de üretimin çok olması sebebiyle oluşan süt fazlasını üreticiyi de korumak adına bir regülasyonla çözme yolunda geçen haftadan itibaren bir adım attıklarını dile getiren Yumaklı, "Yaklaşık 1000 tonluk günlük sütü biz piyasadan çekeceğiz. Eğer gerekiyorsa bu rakamı da fazlalaştıracağız. Sene sonuna kadar da bu regülasyona devam edeceğiz." dedi.Yumaklı, bu adımın regülasyon amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Üreticinin elinde ürünün kalmamasını sağlamak için yapıyoruz. Bunu kötüye kullanmak isteyen kuruluşları da buradan ikaz ediyorum tekraren; bu regülasyon amaçlı bizim yapmış olduğumuz süt tozuna çevirme işlemini, üreticinin elinden daha da ucuza almak için farklı bir yönüyle kullanmak isteyenlerin kesinlikle bu yola tevessül etmemelerini özellikle ikaz etmek istiyorum." ifadesini kullandı.'Yaptırımlar olacak'Türkiye'de süt üretiminin her geçen gün arttığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:Bakan Yumaklı, fındık alım fiyatlarıyla ilgili soru üzerine de Toprak Mahsulleri Ofisi olarak levant kalite fındık için 130 lira alım bedeli açıkladıklarını söyledi. Yumaklı, fındığın çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu, fiyatın hem yurt dışı rekabet hem de yurt içindeki maliyetler gözetilerek açıklandığını ifade etti.Ziyaretinde Yumaklı'ya, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör eşlik etti.

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bakanlık, süt, tarım ve orman bakanlığı