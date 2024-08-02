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İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde arz-talep dengesi bozulan ve fiyatları tartışma yaratan çiğ süt piyasasını Ticaret Bakanlığı ile birlikte... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T16:47+0300
2024-08-02T16:47+0300
türkiye
bakanlık
süt
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'yi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.Türkiye'nin 21,5 milyon ton süt üretimi olduğunu, bunun yüzde 50'sinin sanayiye gittiğini ifade eden Yumaklı, sanayi tesislerinin bu sütten daha fazla pay alarak, daha fazla süt ve süt ürünlerinin üretilmesiyle birlikte hem içerideki ihtiyacı karşılamasını hem de ihracatla ilgili hedeflere ulaşmayı istediklerini dile getirdi.Bakan Yumaklı, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bu şekilde Türkiye genelinde 4 fabrikası olduğunu, bu sayıyı artırmak için planların devam ettiğini söyledi.Son dönemde Türkiye'de süt konusunda birtakım gelişmeler olduğunu, bunları çok yakından takip ettiklerini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:Bakanlık olarak, bu dönemde hem sıcaklıkların artması hem de üretimin çok olması sebebiyle oluşan süt fazlasını üreticiyi de korumak adına bir regülasyonla çözme yolunda geçen haftadan itibaren bir adım attıklarını dile getiren Yumaklı, "Yaklaşık 1000 tonluk günlük sütü biz piyasadan çekeceğiz. Eğer gerekiyorsa bu rakamı da fazlalaştıracağız. Sene sonuna kadar da bu regülasyona devam edeceğiz." dedi.Yumaklı, bu adımın regülasyon amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Üreticinin elinde ürünün kalmamasını sağlamak için yapıyoruz. Bunu kötüye kullanmak isteyen kuruluşları da buradan ikaz ediyorum tekraren; bu regülasyon amaçlı bizim yapmış olduğumuz süt tozuna çevirme işlemini, üreticinin elinden daha da ucuza almak için farklı bir yönüyle kullanmak isteyenlerin kesinlikle bu yola tevessül etmemelerini özellikle ikaz etmek istiyorum." ifadesini kullandı.'Yaptırımlar olacak'Türkiye'de süt üretiminin her geçen gün arttığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:Bakan Yumaklı, fındık alım fiyatlarıyla ilgili soru üzerine de Toprak Mahsulleri Ofisi olarak levant kalite fındık için 130 lira alım bedeli açıkladıklarını söyledi. Yumaklı, fındığın çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu, fiyatın hem yurt dışı rekabet hem de yurt içindeki maliyetler gözetilerek açıklandığını ifade etti.Ziyaretinde Yumaklı'ya, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör eşlik etti.
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bakanlık, süt, tarım ve orman bakanlığı
bakanlık, süt, tarım ve orman bakanlığı

İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı

16:47 02.08.2024
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde arz-talep dengesi bozulan ve fiyatları tartışma yaratan çiğ süt piyasasını Ticaret Bakanlığı ile birlikte yakın takibe alarak inceleme başlattıklarını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'yi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin 21,5 milyon ton süt üretimi olduğunu, bunun yüzde 50'sinin sanayiye gittiğini ifade eden Yumaklı, sanayi tesislerinin bu sütten daha fazla pay alarak, daha fazla süt ve süt ürünlerinin üretilmesiyle birlikte hem içerideki ihtiyacı karşılamasını hem de ihracatla ilgili hedeflere ulaşmayı istediklerini dile getirdi.

Bakan Yumaklı, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bu şekilde Türkiye genelinde 4 fabrikası olduğunu, bu sayıyı artırmak için planların devam ettiğini söyledi.

Son dönemde Türkiye'de süt konusunda birtakım gelişmeler olduğunu, bunları çok yakından takip ettiklerini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:
"Hem sanayiyle hem de üreticiyle çok yoğun bir temas içindeyiz. Maalesef ki son dönemde, özellikle son 2-3 haftalık dönemde bazı sanayi tesislerinin özellikle geriye dönük faturaları düzenleyerek üreticinin gelirini azaltma yönünde ya da fiyatları düşürme yönünde birtakım faaliyetlerde olduğunu tespit ettik. Ticaret Bakanlığı'mız ile bunları çok yakından takip ediyoruz. Bizim üreticinin sütünü değerinde alarak bunu tüketiciye en uygun şartlarda ulaşmasını sağlayan sanayi kuruluşlarıyla ilgili hiçbir olumsuz görüşümüz yok. Ancak fırsattan istifade ederek, ortamı sadece kendi ulaşmak istedikleri menfaatlerine doğru evirmek isteyenlere karşı çok yoğun bir şekilde inceleme süreci başlatmış bulunuyoruz. Özellikle rekabet koşullarına da uygun olmayan şekilde bir araya gelerek üreticinin elinden değerinin altında ürün almakla ilgili bazı oluşumların da olduğunu tespit ettik, hem biz hem de Ticaret Bakanlığı'mız. Ticaret Bakanlığı'mız da bu yönüyle bunları araştırmaya ve incelemeye başlamış durumda."
Bakanlık olarak, bu dönemde hem sıcaklıkların artması hem de üretimin çok olması sebebiyle oluşan süt fazlasını üreticiyi de korumak adına bir regülasyonla çözme yolunda geçen haftadan itibaren bir adım attıklarını dile getiren Yumaklı, "Yaklaşık 1000 tonluk günlük sütü biz piyasadan çekeceğiz. Eğer gerekiyorsa bu rakamı da fazlalaştıracağız. Sene sonuna kadar da bu regülasyona devam edeceğiz." dedi.

Yumaklı, bu adımın regülasyon amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Üreticinin elinde ürünün kalmamasını sağlamak için yapıyoruz. Bunu kötüye kullanmak isteyen kuruluşları da buradan ikaz ediyorum tekraren; bu regülasyon amaçlı bizim yapmış olduğumuz süt tozuna çevirme işlemini, üreticinin elinden daha da ucuza almak için farklı bir yönüyle kullanmak isteyenlerin kesinlikle bu yola tevessül etmemelerini özellikle ikaz etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

'Yaptırımlar olacak'

Türkiye'de süt üretiminin her geçen gün arttığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Bizim istediğimiz şu, üretici kendi maliyetlerinin üzerine makul bir karla sürdürülebilir, verimli, kaliteli bir üretim yapmak adına bu üretimine devam edecek. Sanayimiz de bu ürünleri kullanacak, yurt içindeki ihtiyacı karşıladıktan sonra yurt dışındaki rekabete kendisini açmış olacak. Bu yolda da hem üreticilerimizin hem de sanayicilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Üreticinin üretmiş olduğu ürünlerle alakalı fiyat düşümlerini görüyoruz. Bunun bir de tersi yönü var işin daha da ilginç tarafı. Maalesef üreticinin elinde alınan bu ürünlerin ödeme vadelerinin aslında perakende kanununa göre 30 gün içinde yapılması gerekirken bunun 4-5 aylara çıktığını da görüyoruz. Bütün bunların hepsi hem bizim hem de Ticaret Bakanlığı'mızın incelemesi altında. Gereken ne ise her iki bakanlık olarak da yaptırımları yapacağız. Amacımız, sanayi tarafını, üretim tarafını mağdur etmeden belli bir stabilizasyonda gitmesini sağlamak. Üretimin istediğimiz ölçüde hem yurt içi ihtiyaçları karşılayacak hem de yurt dışı rekabete açılacak hale gelmesinin tek yolu hem üreticinin hem de bunu işleyen sanayicinin kar etmesidir, hem de tüketicinin uygun fiyatta ürüne kavuşmasıdır."
Bakan Yumaklı, fındık alım fiyatlarıyla ilgili soru üzerine de Toprak Mahsulleri Ofisi olarak levant kalite fındık için 130 lira alım bedeli açıkladıklarını söyledi. Yumaklı, fındığın çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu, fiyatın hem yurt dışı rekabet hem de yurt içindeki maliyetler gözetilerek açıklandığını ifade etti.

Ziyaretinde Yumaklı'ya, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör eşlik etti.
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