https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/israil-disisleri-bakanindan-turkiye-natodan-cikarilsin-cagrisi-1086317657.html

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' çağrısı

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, NATO'ya çağrıda bulunarak Türkiye'nin ittifaktan çıkarılmasını istedi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T22:28+0300

2024-07-29T22:28+0300

2024-07-29T23:24+0300

israil

dünya

türkiye

nato

ortadoğu

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, diplomatlarının Türkiye'nin kınanması ve NATO'dan çıkarlması için ittifak üyeleriyle temasa geçmesini istediğini duyurdu.İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e saldırılarıyla ilgili "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/bahceliden-israilli-bakana-tepki-alcak-sozlerini-nefretle-lanetliyorum-1086300945.html

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