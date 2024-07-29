https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/israil-disisleri-bakanindan-turkiye-natodan-cikarilsin-cagrisi-1086317657.html
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' çağrısı
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' çağrısı
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, NATO'ya çağrıda bulunarak Türkiye'nin ittifaktan çıkarılmasını istedi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T22:28+0300
2024-07-29T22:28+0300
2024-07-29T23:24+0300
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ortadoğu
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, diplomatlarının Türkiye'nin kınanması ve NATO'dan çıkarlması için ittifak üyeleriyle temasa geçmesini istediğini duyurdu.İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e saldırılarıyla ilgili "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/bahceliden-israilli-bakana-tepki-alcak-sozlerini-nefretle-lanetliyorum-1086300945.html
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israil, türkiye, nato, ortadoğu
israil, türkiye, nato, ortadoğu
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' çağrısı
22:28 29.07.2024 (güncellendi: 23:24 29.07.2024)
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, NATO'ya çağrıda bulunarak Türkiye'nin ittifaktan çıkarılmasını istedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, diplomatlarının Türkiye'nin kınanması ve NATO'dan çıkarlması için ittifak üyeleriyle temasa geçmesini istediğini duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal etme tehditleri ve tehlikeli söylemleri ışığında, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz diplomatlara Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması talebiyle tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e saldırılarıyla ilgili "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" ifadelerini kullanmıştı.