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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten değerlendirme: 'Kayda değer bir gerileme bekliyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten değerlendirme: 'Kayda değer bir gerileme bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini belirterek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T14:30+0300
2024-08-02T14:30+0300
2024-08-02T14:30+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine
hazine ve maliye bakanı
dış ticaret
dış ticaret açığı
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Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine, hazine ve maliye bakanı, dış ticaret, dış ticaret açığı, son dakika
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine, hazine ve maliye bakanı, dış ticaret, dış ticaret açığı, son dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten değerlendirme: 'Kayda değer bir gerileme bekliyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini belirterek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme beklediklerini bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."