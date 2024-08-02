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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandığını açıkladı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
abdülhamid han sondaj gemisi
akdeniz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'de bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz" dedi.Söz konusu göreve ilişkin açıklama yapan Bayraktar şu cümleleri kaydetti:Akdeniz'in Türkiye için uzun dönemli petrol ve doğalgaz aramacılığında ilk lokasyon olduğunun altını çizen Bayraktar, Akdeniz'de bütün bu operasyonlarnı daha sağlıklı yapılması maksadıyla Türkiye'nin kendi filosunu yaptığını ifade etti.Konuşmasında Akdeniz'de çok ümitvar olunan lokasyonlar olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar konuşmasını, "Şu ana kadar burada ekonomik anlam ifade eden bir faaliyetimiz olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda , Akdeniz’de, aktif olmaya devam edeceğiz. Elbette bunlarla ilgili planları 2026 yılı için yapıyoruz. Akdeniz’de sismik yapmadığımız lokasyonlar var, onları da tamamlayacağız. İnşallah en doğru lokasyonu kazarak milletimize hayırlı bir netice vermek istiyoruz" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altundan-ankaradaki-rehine-takasina-iliskin-aciklama-1086436103.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, abdülhamid han sondaj gemisi, akdeniz, karadeniz, sondaj
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, abdülhamid han sondaj gemisi, akdeniz, karadeniz, sondaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz

12:43 02.08.2024
© AAsondaj gemisi Abdülhamid Han'
sondaj gemisi Abdülhamid Han' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'de bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz" dedi.
Söz konusu göreve ilişkin açıklama yapan Bayraktar şu cümleleri kaydetti:
Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Birileri gibi Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz. Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak.
Akdeniz'in Türkiye için uzun dönemli petrol ve doğalgaz aramacılığında ilk lokasyon olduğunun altını çizen Bayraktar, Akdeniz'de bütün bu operasyonlarnı daha sağlıklı yapılması maksadıyla Türkiye'nin kendi filosunu yaptığını ifade etti.
Konuşmasında Akdeniz'de çok ümitvar olunan lokasyonlar olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar konuşmasını, "Şu ana kadar burada ekonomik anlam ifade eden bir faaliyetimiz olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda , Akdeniz’de, aktif olmaya devam edeceğiz. Elbette bunlarla ilgili planları 2026 yılı için yapıyoruz. Akdeniz’de sismik yapmadığımız lokasyonlar var, onları da tamamlayacağız. İnşallah en doğru lokasyonu kazarak milletimize hayırlı bir netice vermek istiyoruz" cümleleriyle sonlandırdı.
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