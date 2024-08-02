https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-akdenize-veya-mavi-vatana-masal-gibi-yaklasmiyoruz-1086437987.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandığını açıkladı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T12:43+0300

2024-08-02T12:43+0300

2024-08-02T12:43+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

abdülhamid han sondaj gemisi

akdeniz

karadeniz

sondaj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084468355_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f2d7d36302365cd5ec555b6fce802df5.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'de bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz" dedi.Söz konusu göreve ilişkin açıklama yapan Bayraktar şu cümleleri kaydetti:Akdeniz'in Türkiye için uzun dönemli petrol ve doğalgaz aramacılığında ilk lokasyon olduğunun altını çizen Bayraktar, Akdeniz'de bütün bu operasyonlarnı daha sağlıklı yapılması maksadıyla Türkiye'nin kendi filosunu yaptığını ifade etti.Konuşmasında Akdeniz'de çok ümitvar olunan lokasyonlar olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar konuşmasını, "Şu ana kadar burada ekonomik anlam ifade eden bir faaliyetimiz olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda , Akdeniz’de, aktif olmaya devam edeceğiz. Elbette bunlarla ilgili planları 2026 yılı için yapıyoruz. Akdeniz’de sismik yapmadığımız lokasyonlar var, onları da tamamlayacağız. İnşallah en doğru lokasyonu kazarak milletimize hayırlı bir netice vermek istiyoruz" cümleleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altundan-ankaradaki-rehine-takasina-iliskin-aciklama-1086436103.html

türkiye

akdeniz

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, abdülhamid han sondaj gemisi, akdeniz, karadeniz, sondaj