https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-akdenize-veya-mavi-vatana-masal-gibi-yaklasmiyoruz-1086437987.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandığını açıkladı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T12:43+0300
2024-08-02T12:43+0300
2024-08-02T12:43+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
abdülhamid han sondaj gemisi
akdeniz
karadeniz
sondaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084468355_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f2d7d36302365cd5ec555b6fce802df5.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'de bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz" dedi.Söz konusu göreve ilişkin açıklama yapan Bayraktar şu cümleleri kaydetti:Akdeniz'in Türkiye için uzun dönemli petrol ve doğalgaz aramacılığında ilk lokasyon olduğunun altını çizen Bayraktar, Akdeniz'de bütün bu operasyonlarnı daha sağlıklı yapılması maksadıyla Türkiye'nin kendi filosunu yaptığını ifade etti.Konuşmasında Akdeniz'de çok ümitvar olunan lokasyonlar olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar konuşmasını, "Şu ana kadar burada ekonomik anlam ifade eden bir faaliyetimiz olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda , Akdeniz’de, aktif olmaya devam edeceğiz. Elbette bunlarla ilgili planları 2026 yılı için yapıyoruz. Akdeniz’de sismik yapmadığımız lokasyonlar var, onları da tamamlayacağız. İnşallah en doğru lokasyonu kazarak milletimize hayırlı bir netice vermek istiyoruz" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altundan-ankaradaki-rehine-takasina-iliskin-aciklama-1086436103.html
türkiye
akdeniz
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084468355_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9ef3e71378de4a7ad96404dd0e59052d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, abdülhamid han sondaj gemisi, akdeniz, karadeniz, sondaj
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, abdülhamid han sondaj gemisi, akdeniz, karadeniz, sondaj
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'de bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz" dedi.
Söz konusu göreve ilişkin açıklama yapan Bayraktar şu cümleleri kaydetti:
Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Birileri gibi Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz. Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak.
Akdeniz'in Türkiye için uzun dönemli petrol ve doğalgaz aramacılığında ilk lokasyon olduğunun altını çizen Bayraktar, Akdeniz'de bütün bu operasyonlarnı daha sağlıklı yapılması maksadıyla Türkiye'nin kendi filosunu yaptığını ifade etti.
Konuşmasında Akdeniz'de çok ümitvar olunan lokasyonlar olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar konuşmasını, "Şu ana kadar burada ekonomik anlam ifade eden bir faaliyetimiz olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda , Akdeniz’de, aktif olmaya devam edeceğiz. Elbette bunlarla ilgili planları 2026 yılı için yapıyoruz. Akdeniz’de sismik yapmadığımız lokasyonlar var, onları da tamamlayacağız. İnşallah en doğru lokasyonu kazarak milletimize hayırlı bir netice vermek istiyoruz" cümleleriyle sonlandırdı.