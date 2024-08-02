Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Ankara'daki rehine takasına ilişkin açıklama

Türkiye, dün itibarıyla 7 farklı ülkeden 26 kişinin takasını sağlayarak son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin bu çok hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyet bölgedeki tüm sorunların çözümü için bir örnek teşkil etmiştir. Türk istihbaratı, küresel anlamda rekabet ve hasımlık ilişkisi içinde olan güçlerin iletişimini gerektiren bu tarihi operasyon için diyalog ve arabuluculuk kanalları kurdu. Ülkemiz farklı taraflarla muhatap olan güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye, tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır ve tüm tarafların katılımını ve arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak platformlar oluşturmaya devam edecektir.