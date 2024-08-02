Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 'Erdoğan'ın Yanındayız' paylaşımı
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın ardından, "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında, haksızın, zalimin karşısındadır. Bu yüzden her daim, Erdoğan'ın yanındayız biz."
Devletimizin, Milletimizin, Bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 2, 2024
Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan.
Haklının, mazlumun safında; haksızın, zalimin karşısındadır.
Bu yüzden her daim, #ErdoğanınYanındayız biz! pic.twitter.com/nWTAjwIDKU