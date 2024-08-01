İletişim Başkanlığı: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değildir
19:21 01.08.2024 (güncellendi: 19:24 01.08.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanHamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, geçmişte "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucuna öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" sözlerini sarf ettiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Haniye'nin 2012 yılındaki Türkiye ziyareti kapsamında parti genel başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, İsmail Haniye'nin görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirttiği aktarıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, 'Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz' şeklinde ifadeler kullandığı iddiası doğru değildir.
İsmail Haniye, 2012 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Mustafa Kamalak ile görüşmeler gerçekleştirmiş, AK Parti grup toplantısına katılmıştır.
Haniye, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamış, Türkiye'nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir konudan bahsetmediğini ve görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirtmiştir.
Bahse konu iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır.
İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 1, 2024
İsmail Haniye, 2012 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin… pic.twitter.com/JvxpQIfbRL