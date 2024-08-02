https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/bm-uzmani-dovgan-merkez-bankalarinin-varliklarinin-dondurulmasi-uluslararasi-hukuka-aykiri-1086435429.html

BM uzmanı Dovgan: Merkez bankalarının varlıklarının dondurulması uluslararası hukuka aykırı

BM uzmanı Dovgan: Merkez bankalarının varlıklarının dondurulması uluslararası hukuka aykırı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Elena Dovgan, merkez bankalarının yurtdışındaki varlıklarının dokunulmazlığa sahip olduğunu ve bu varlıkların... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T11:40+0300

2024-08-02T11:40+0300

2024-08-02T11:35+0300

ekonomi

birleşmiş milletler (bm)

insan hakları

yaptırım

rusya

afganistan

venezüella

suriye

ab

g7

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101797/34/1017973458_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a54258ab5b9484fe794ec85407201071.jpg

BM Tek Taraflı Yaptırımların İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkileri Özel Raportörü Dovgan, Sputnik’e açıklamasında, “Ne yazık ki son yıllarda Venezüella, Afganistan, Suriye ve Rusya’nın merkez bankaları veya devlet şirketlerine ait kaynakların, bu ülkelerde yürütülen cezai kovuşturma, ülkelerin terör sponsoru olarak nitelendirilmesi veya ülkelerdeki seçim sonuçlarının tanınmaması bağlamında dokunulmazlığın kaldırılması gerekçesiyle dondurulması ve kullanılması yönünde bir eğilim söz konusu” ifadesini kullandı.Dovgan, "İleri sürülen argümanların hiçbirinin uluslararası hukukta bir dayanağı yok" diye kaydetti.Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki döviz rezervlerinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Rusya'nın AB'de 200 milyar euro'dan fazla varlığı olup bunlar özellikle dünyanın en büyük ödeme ve takas sistemlerinden biri olan Belçikalı Euroclear'ın hesaplarında bulunuyor.Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarından 2023 yılında 4.4 milyar, 2022’de 821 milyon euro kazanç elde edildiğini açıkladı.Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini bildirmişti. Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karların Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacağı belirtilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin sadece özel kişilerin fonlarını değil aynı zamanda Rusya'nın devlet varlıklarını da hedef aldığını belirterek, Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'da dondurulan Rus varlıklarına el konulması durumunda Rusya'nın buna karşılık vereceği uyarısında bulunmuş ve Moskova'nın Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmemeyi gözden geçirebileceğini vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya'nın yurtdışındaki varlıklarından elde edilen gelirin Kiev'e silah satın almak amacıyla kullanma planlarını 'hırsızlık eylemleri' olarak nitelemiş ve Moskova'nın misilleme yapacağı uyarısında bulunmuştu.BM İnsan Hakları Konseyi, 2014’te tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten bir karar kabul etmiş, aynı kararla tek taraflı yaptırımların insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin özel bir raportörün görev alanı belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/rus-uzman-olasi-lubnan-savasini-degerlendirdi-trump-icin-israil-ukraynadan-daha-onemli-1086432132.html

rusya

afganistan

venezüella

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), insan hakları, yaptırım, rusya, afganistan, venezüella, suriye, ab, g7, merkez bankası, varlık, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kremlin, dmitriy peskov