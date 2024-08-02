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Beyaz Saray ve Pentagon, İsrail'e destek için Ortadoğu'ya takviye güç gönderileceğini açıkladı
Beyaz Saray ve Pentagon, İsrail'e destek için Ortadoğu'ya takviye güç gönderileceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Pentagon'un olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandığını bildirdi. Pentagon, sürecin Savunma Bakanı... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T20:51+0300
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CNN yayınına konuk olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Ortadoğu'da artan gerilimi ve ABD yönetiminin reaksiyonunu değerlendirdi.ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde 'İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderilmesi' konusunu da ele aldığını hatırlatan Kirby, İsrail'in güvenliği konusundaki hassasiyetlerini tekrarladı.İran'ın İsrail'e yönelik tehdidine vurgu yapan Kirby, "(Gönderilecek askerlerle ilgili) Detaylarına şu anda giremem. Ancak bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Şu anda Savunma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor" dedi.Sunucunun, İsrail'e gönderilecek askeri kaynağın askerleri mi yoksa diğer askeri teçhizatları mı kapsadığı yönündeki sorusuna ise Kirby, "Muhtemelen ikisinin kombinasyonu olacaktır çünkü askeri bir donanım gönderdiğinizde onu kullanacak personeli de göndermeniz gerekir" yanıtını verdi.'Süreci Austin yönetecek'ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de, takviye güç gönderme sürecinin bizzat Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından yönetileceğini söyledi.Singh, "Bakan, İsrail'in savunmasına daha fazla destek sağlamak ve ABD'nin gelişen krize yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak için Ortadoğu'daki ABD kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla yakında yapılacak güç intikaline liderlik edecek" dedi.Singh, Ortadoğu'ya takviye güç konuşlandırılmasının personel sayısında artış anlamına geleceğini, ancak birliğin kesin büyüklüğü ve spesifik birimlerin henüz belirlenmediğini kaydetti.Singh, Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasının kaçınılmaz olmadığını ve gerilimin düşmesinin herkesin çıkarına olacağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/hamasin-lider-adaylarindan-mesal-odun-vermeyecegiz-ve-israili-tanimayacagiz-1086450625.html
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abd, israil, ortadoğu, beyaz saray, john kirby, sabrina singh, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, iran, joe biden, benyamin netanyahu, lloyd austin
abd, israil, ortadoğu, beyaz saray, john kirby, sabrina singh, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, iran, joe biden, benyamin netanyahu, lloyd austin

Beyaz Saray ve Pentagon, İsrail'e destek için Ortadoğu'ya takviye güç gönderileceğini açıkladı

20:51 02.08.2024
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / HandoutABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / Handout
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Beyaz Saray, Pentagon'un olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandığını bildirdi. Pentagon, sürecin Savunma Bakanı Austin tarafından yönetileceğini duyurdu.
CNN yayınına konuk olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Ortadoğu'da artan gerilimi ve ABD yönetiminin reaksiyonunu değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde 'İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderilmesi' konusunu da ele aldığını hatırlatan Kirby, İsrail'in güvenliği konusundaki hassasiyetlerini tekrarladı.

İran'ın İsrail'e yönelik tehdidine vurgu yapan Kirby, "(Gönderilecek askerlerle ilgili) Detaylarına şu anda giremem. Ancak bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Şu anda Savunma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor" dedi.

Sunucunun, İsrail'e gönderilecek askeri kaynağın askerleri mi yoksa diğer askeri teçhizatları mı kapsadığı yönündeki sorusuna ise Kirby, "Muhtemelen ikisinin kombinasyonu olacaktır çünkü askeri bir donanım gönderdiğinizde onu kullanacak personeli de göndermeniz gerekir" yanıtını verdi.

'Süreci Austin yönetecek'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de, takviye güç gönderme sürecinin bizzat Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından yönetileceğini söyledi.

Singh, "Bakan, İsrail'in savunmasına daha fazla destek sağlamak ve ABD'nin gelişen krize yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak için Ortadoğu'daki ABD kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla yakında yapılacak güç intikaline liderlik edecek" dedi.

Singh, Ortadoğu'ya takviye güç konuşlandırılmasının personel sayısında artış anlamına geleceğini, ancak birliğin kesin büyüklüğü ve spesifik birimlerin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Singh, Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasının kaçınılmaz olmadığını ve gerilimin düşmesinin herkesin çıkarına olacağını sözlerine ekledi.
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