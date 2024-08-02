https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/hamasin-lider-adaylarindan-mesal-odun-vermeyecegiz-ve-israili-tanimayacagiz-1086450625.html

Hamas'ın lider adaylarından Meşal: Ödün vermeyeceğiz ve İsrail'i tanımayacağız

Hamas'ın lider adaylarından Meşal: Ödün vermeyeceğiz ve İsrail'i tanımayacağız

Sputnik Türkiye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası adı lider adayları arasında geçen Hamas yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, pazarlık... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T18:55+0300

2024-08-02T18:55+0300

2024-08-02T18:55+0300

israil- filistin çatışması

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Meşal, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Haniye için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuştu.Haniye'nin Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda halkının arasında yaşadığını, halkının acılarını ve sevinçlerini paylaştığını söyleyen Meşal, "Sevgili kardeşimiz, liderimiz, şehit komutan Ebu el-Abd İsmail Abdusselam Haniye mücahit olarak yaşadı ve Rabbine şehit olarak kavuştu" ifadelerini kullandı.Suikasta uğrayan Haniye'nin mücahit ve davetçi olarak davasına, halkına ve Kudüs'e hizmet ettiğini vurgulayan Meşal, "(Haniye) Başbakan olarak davaya hizmet etti. Halkının arasındaydı ve onların gerisinde kalmadı" dedi.Haniye’nin 'küresel çapta davası uğrunda mücadele etmek dışında Gazze'den ayrılmadığını' kaydeden Meşal şöyle devam etti:'Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir'İsrail'in yaşananlardan ders çıkarmadığını savunan Meşal, "Yüzyıl boyunca bizim liderlerimizi öldürdüler peki ne oldu? Bir lider şehit oldu peşine diğeri geldi. Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. Ve böylece halkımız kurtuluşa doğru yolculuğuna devam eder" diye konuştu.Tüm bunların Filistin halkını güçlendirmek dışında bir işe yaramadığını belirten Meşal, “Bizim mücahit olarak yaşadığımızı bilmiyorlar. Rabbimizin huzuruna şehit olarak varmak istediğimizi bilmiyorlar. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.'Tehditler yıldıramaz'Tehditlerin kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Meşal, sözlerine şöyle devam etti:Filistin halkının milli birliği muhafaza edeceğini ve cihat ile direniş yolunda birleşeceğini belirten Meşal, tüm Filistinlilerin direniş, Filistin’i özgünleştirme ve Filistinlilerin haklarını geri alma yolunda birlik olacaklarını kaydetti. Meşal, sözlerini "Tüm bölge ve dünya şunu bilsin ki İsrail çıldırdı. O yüzden her yeri hedef alıyor. İslam aleminin liderlerine sesleniyorum, ümmetin artık kendine gelme vakti geldi" diyerek tamamladı.

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