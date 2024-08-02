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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/hamasin-lider-adaylarindan-mesal-odun-vermeyecegiz-ve-israili-tanimayacagiz-1086450625.html
Hamas'ın lider adaylarından Meşal: Ödün vermeyeceğiz ve İsrail'i tanımayacağız
Hamas'ın lider adaylarından Meşal: Ödün vermeyeceğiz ve İsrail'i tanımayacağız
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası adı lider adayları arasında geçen Hamas yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, pazarlık... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T18:55+0300
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Meşal, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Haniye için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuştu.Haniye'nin Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda halkının arasında yaşadığını, halkının acılarını ve sevinçlerini paylaştığını söyleyen Meşal, "Sevgili kardeşimiz, liderimiz, şehit komutan Ebu el-Abd İsmail Abdusselam Haniye mücahit olarak yaşadı ve Rabbine şehit olarak kavuştu" ifadelerini kullandı.Suikasta uğrayan Haniye'nin mücahit ve davetçi olarak davasına, halkına ve Kudüs'e hizmet ettiğini vurgulayan Meşal, "(Haniye) Başbakan olarak davaya hizmet etti. Halkının arasındaydı ve onların gerisinde kalmadı" dedi.Haniye’nin 'küresel çapta davası uğrunda mücadele etmek dışında Gazze'den ayrılmadığını' kaydeden Meşal şöyle devam etti:'Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir'İsrail'in yaşananlardan ders çıkarmadığını savunan Meşal, "Yüzyıl boyunca bizim liderlerimizi öldürdüler peki ne oldu? Bir lider şehit oldu peşine diğeri geldi. Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. Ve böylece halkımız kurtuluşa doğru yolculuğuna devam eder" diye konuştu.Tüm bunların Filistin halkını güçlendirmek dışında bir işe yaramadığını belirten Meşal, “Bizim mücahit olarak yaşadığımızı bilmiyorlar. Rabbimizin huzuruna şehit olarak varmak istediğimizi bilmiyorlar. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.'Tehditler yıldıramaz'Tehditlerin kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Meşal, sözlerine şöyle devam etti:Filistin halkının milli birliği muhafaza edeceğini ve cihat ile direniş yolunda birleşeceğini belirten Meşal, tüm Filistinlilerin direniş, Filistin’i özgünleştirme ve Filistinlilerin haklarını geri alma yolunda birlik olacaklarını kaydetti. Meşal, sözlerini "Tüm bölge ve dünya şunu bilsin ki İsrail çıldırdı. O yüzden her yeri hedef alıyor. İslam aleminin liderlerine sesleniyorum, ümmetin artık kendine gelme vakti geldi" diyerek tamamladı.
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Hamas'ın lider adaylarından Meşal: Ödün vermeyeceğiz ve İsrail'i tanımayacağız

18:55 02.08.2024
© AFP 2023 / RODGER BOSCHHamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal
Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / RODGER BOSCH
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası adı lider adayları arasında geçen Hamas yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, pazarlık yapmayacaklarını, ödün vermeyeceklerini ve İsrail’i tanımayacaklarını vurguladı.
Meşal, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Haniye için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Haniye'nin Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda halkının arasında yaşadığını, halkının acılarını ve sevinçlerini paylaştığını söyleyen Meşal, "Sevgili kardeşimiz, liderimiz, şehit komutan Ebu el-Abd İsmail Abdusselam Haniye mücahit olarak yaşadı ve Rabbine şehit olarak kavuştu" ifadelerini kullandı.

Suikasta uğrayan Haniye'nin mücahit ve davetçi olarak davasına, halkına ve Kudüs'e hizmet ettiğini vurgulayan Meşal, "(Haniye) Başbakan olarak davaya hizmet etti. Halkının arasındaydı ve onların gerisinde kalmadı" dedi.

Haniye’nin 'küresel çapta davası uğrunda mücadele etmek dışında Gazze'den ayrılmadığını' kaydeden Meşal şöyle devam etti:

"Haniye (İzzeddin) Kassam, (Ahmed) Yasin, (Abdülaziz) Rantisi’nin peşinden şehit olarak göçtü. Bu ne güzel bir akıbettir. Şüphesiz Ebu el-Abd (Haniye) kardeşimiz büyük bir kayıptır. Ancak düşmanlarımız şehitlerin kanının zafere giden yolu kısalttığını bilmiyor"

'Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir'

İsrail'in yaşananlardan ders çıkarmadığını savunan Meşal, "Yüzyıl boyunca bizim liderlerimizi öldürdüler peki ne oldu? Bir lider şehit oldu peşine diğeri geldi. Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. Ve böylece halkımız kurtuluşa doğru yolculuğuna devam eder" diye konuştu.

Tüm bunların Filistin halkını güçlendirmek dışında bir işe yaramadığını belirten Meşal, “Bizim mücahit olarak yaşadığımızı bilmiyorlar. Rabbimizin huzuruna şehit olarak varmak istediğimizi bilmiyorlar. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

'Tehditler yıldıramaz'

Tehditlerin kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Meşal, sözlerine şöyle devam etti:

"Tehditler bizi zerre miktar ilkelerimizden uzaklaştıramaz. Filistin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatanımız olarak kalacak. Bizden ne kadar öldürürlerse öldürsünler pazarlık yapmayacağız, ödün vermeyeceğiz ve İsrail’i tanımayacağız."

Filistin halkının milli birliği muhafaza edeceğini ve cihat ile direniş yolunda birleşeceğini belirten Meşal, tüm Filistinlilerin direniş, Filistin’i özgünleştirme ve Filistinlilerin haklarını geri alma yolunda birlik olacaklarını kaydetti.

Meşal, sözlerini "Tüm bölge ve dünya şunu bilsin ki İsrail çıldırdı. O yüzden her yeri hedef alıyor. İslam aleminin liderlerine sesleniyorum, ümmetin artık kendine gelme vakti geldi" diyerek tamamladı.
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