https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/bakan-uraloglu-turkiye-bir-hukuk-ulkesi-diyerek-btknin-instragram-kararini-degerlendirdi-1086447991.html

Bakan Uraloğlu, 'Türkiye bir hukuk ülkesi' diyerek BTK'nın 'Instragram' kararını değerlendirdi

Bakan Uraloğlu, 'Türkiye bir hukuk ülkesi' diyerek BTK'nın 'Instragram' kararını değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T17:28+0300

2024-08-02T17:28+0300

2024-08-02T17:30+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

instagram

engelleme

btk

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" dedi.Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi.Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ekrem-imamoglundan-instagram-tepkisi-sorumlu-akillar-sansur-birimi-gibi-calismayi-birakmali-1086440804.html

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Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, instagram, engelleme, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)