https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/bakan-uraloglu-turkiye-bir-hukuk-ulkesi-diyerek-btknin-instragram-kararini-degerlendirdi-1086447991.html
Bakan Uraloğlu, 'Türkiye bir hukuk ülkesi' diyerek BTK'nın 'Instragram' kararını değerlendirdi
Bakan Uraloğlu, 'Türkiye bir hukuk ülkesi' diyerek BTK'nın 'Instragram' kararını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T17:28+0300
2024-08-02T17:28+0300
2024-08-02T17:30+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
instagram
engelleme
btk
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" dedi.Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi.Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ekrem-imamoglundan-instagram-tepkisi-sorumlu-akillar-sansur-birimi-gibi-calismayi-birakmali-1086440804.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, instagram, engelleme, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, instagram, engelleme, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
Bakan Uraloğlu, 'Türkiye bir hukuk ülkesi' diyerek BTK'nın 'Instragram' kararını değerlendirdi
17:28 02.08.2024 (güncellendi: 17:30 02.08.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" dedi.
Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi.
Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek şu cümleleri kaydetti:
Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak.