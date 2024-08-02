https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/bakan-bolat-bu-yil-ilk-7-ayda-ceza-uygulanan-firma-sayisi-71-bin-1086453324.html

Bakan Bolat: Bu yıl ilk 7 ayda ceza uygulanan firma sayısı 71 bin

Bakan Bolat: Bu yıl ilk 7 ayda ceza uygulanan firma sayısı 71 bin

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yıl ilk 7 ayda ceza uygulanan firma sayısı 71 bin. Burada da 960 milyon liralık bir ceza uygulaması oldu" dedi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T22:07+0300

2024-08-02T22:07+0300

2024-08-02T22:07+0300

türkiye

ömer bolat

enflasyon

ceza

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Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Toplantısı'na katılan Bolat, otomotivde, emlakta, perakende ticaret kanununda, fahiş fiyatla mücadelede, stokçulukla mücadelede, aldatıcı reklamlarla mücadelede, market denetimlerinde, tüketici korunmasında, sağlığa zararlı ürünlerde Bakanlık olarak çok yoğun denetimler yaptıklarını belirtti.Bolat, 2023 yılında denetim sonucunda yaklaşık 56 bin firmaya 1,5 milyar lira civarında cezai işlem uygulandığını aktararak, "Bu yıl ilk 7 ayda ceza uygulanan firma sayısı 71 bin. Burada da 960 milyon liralık bir ceza uygulaması oldu" diye konuştu.Türkiye ekonomisinin çalkantılı süreçler geçirdiğini anlatan Bolat, "2018 yılında 'Türkiye ekonomisini mahvedeceğim' diyen bazı Batılı liderler oldu, onlara direndik. 2020 yılı başında korona virüs salgınında bütün dünya gibi Türkiye'de ciddi imtihan verdi. Dünyada bu sağlık krizini en başarılı yöneten ülkelerden biri olduk. Ekonomiyi durdurmama mücadelesi verildi. Hizmet sektörü bıçak gibi kesildi. Vatandaşlarımızın gelirleri kaybolmasın diye gelir destekleri uygulandı. O krizi 2 senede atlattık. Kriz biterken yüksek enflasyon canavarına yakalandık. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Doğalgaz bedelleri 4 katına yükseldi, petrol bedeli iki katına yükseldi ve bulunamaz durumu ortaya çıktı. Dünyada gıda arz ve fiyat krizi çıktı. Onu atlattık, iki tane büyük depremle Türkiye bütçesinin 2023 yılında yüzde 40'ını oluşturacak bir şekilde 105 milyar maliyet ve 53 bin canımızın şehadeti ile karşı karşıya kaldık. Bu arada seçimler yapıldı. Geçen sene iki, bu sene bir seçim. Bütün bunları atlattık. Bu çalkantılı süreçten sonra hükümetimiz geçen yıl Orta Vadeli Program'ı açıklayarak, Türkiye ekonomisinin yeniden dezenflasyon sürecine girmesi, yüksek enflasyonla mücadele etmesi için bir program uyguluyoruz" dedi.Kayseri'ye yapılan yatırımlara değinen Bakan Bolat, şöyle devam etti:Bakan Bolat, TESKOMB ile görüştüğünü, Kayseri esnafından kredi almak isteyenlerin kredi taleplerinin karşılanacağını aktardı.Kadın kooperatiflerinin gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Bolat, Kayseri'nin en çok kadın kooperatifine sahip şehir olduğunu ifade etti.Bolat, Sanayi ve Ticaret Komisyonu'ndan geçen ve ekim ayında meclis genel kurulunda görüşülecek tüketicinin korunması yasa tasarısına ilişkin şunları kaydetti:'Bir oldukça önümüzdeki engelleri aşarız'AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise kayıt dışı ile mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.Yeni çıkardıkları 63 maddelik yasanın bir maddesinde, kayıt altında olmayanlarla ilgili bir hüküm de bulunduğuna dikkati çeken Elitaş, "Bugüne kadar kayıt altında olmayanları tespit etmek zordu. Kayıt altında olmayanlarla ilgili vergi sağlamak da resen takdir yolunu gerektiriyordu. Nasıl resen takdir edeceğiyle ilgili herhangi bir hüküm yoktu. Ama şimdi ona resen takdir edebilmekle ilgili bir hüküm de koymuş olduk" dedi.Sorunları çözmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Elitaş, şunları söyledi:Programda, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de konuşma yaptı.Öte yandan Bakan Bolat, toplantı öncesi Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığına ziyaretler gerçekleştirdi. Bolat, KTO'daki toplantıya katılan kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini de inceledi.

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