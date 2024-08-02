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Ancelotti'den Arda Güler yorumu: 'Tarihin en iyilerinden biri olabilir'
Ancelotti'den Arda Güler yorumu: 'Tarihin en iyilerinden biri olabilir'
Sputnik Türkiye
Real Madrid, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Milan ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmaya Arda Güler'i... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, sezon öncesi ilk hazırlık mücadelesinde Milan ile karşı karşıya geldi.Mücadeleye futbolcu Arda Güler ilk 11'de başladı.Arda ikinci yarının hemen başında yerini Nico Paz'a bıraktı.NTV'nin aktardığına göre mücadelenin ardından genç yıldız hakkında konuşan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, "Arda gelecekte orta saha oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozsiyon 10 numara ya da biraz orta alanın sağı. Solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir" diye konuştu.Geçen sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maçta forma giyen Arda, bu mücadelelerde 6 gollük katkı sağlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ancelottiden-arda-gulere-ovgu-olmayacak-anlarda-bile-goller-atiyor-1083816882.html
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Ancelotti'den Arda Güler yorumu: 'Tarihin en iyilerinden biri olabilir'

02:46 02.08.2024
© AA / Jacek BoczarskiLa Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA / Jacek Boczarski
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Real Madrid, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Milan ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmaya Arda Güler'i ilk 11'de başlatırken, mücadelenin ardından genç futbolcunun gelecekte tarihin en iyilerinden biri olabileceğini vurguladı.
Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, sezon öncesi ilk hazırlık mücadelesinde Milan ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye futbolcu Arda Güler ilk 11'de başladı.
Arda ikinci yarının hemen başında yerini Nico Paz'a bıraktı.
NTV'nin aktardığına göre mücadelenin ardından genç yıldız hakkında konuşan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, "Arda gelecekte orta saha oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozsiyon 10 numara ya da biraz orta alanın sağı. Solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir" diye konuştu.
Geçen sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maçta forma giyen Arda, bu mücadelelerde 6 gollük katkı sağlamıştı.
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