https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ancelottiden-arda-gulere-ovgu-olmayacak-anlarda-bile-goller-atiyor-1083816882.html
Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Olmayacak anlarda bile goller atıyor'
Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Olmayacak anlarda bile goller atıyor'
Sputnik Türkiye
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in "çok iyi ilerleme kaydettiğini" söyleyerek, " Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T01:44+0300
2024-05-15T01:44+0300
2024-05-15T01:46+0300
spor
arda güler
ispanya
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Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında sahasında oynadıkları maçta Deportivo Alaves'e karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuştu.İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya, "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor" dedi.Alaves maçında yedek başlayan ve 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna giren Arda, 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetmişti.Arda bu sezon La Liga'da 4. golünü attı.İspanyol basınından övgülerİspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol" diye yazdı.Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün" ve "Yıldızı parıldıyor" yorumunda bulundu.
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arda güler, ispanya
Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Olmayacak anlarda bile goller atıyor'
01:44 15.05.2024 (güncellendi: 01:46 15.05.2024)
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in "çok iyi ilerleme kaydettiğini" söyleyerek, " Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor" dedi.
Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında sahasında oynadıkları maçta Deportivo Alaves'e karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuştu.
İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya, "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor" dedi.
Alaves maçında yedek başlayan ve 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna giren Arda, 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetmişti.
Arda bu sezon La Liga'da 4. golünü attı.
İspanyol basınından övgüler
İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol" diye yazdı.
Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün" ve "Yıldızı parıldıyor" yorumunda bulundu.