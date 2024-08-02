https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/anayasa-mahkemesinin-internet-sitesi-bakima-alindi-1086446208.html

Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi bakıma alındı

Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi bakıma alındı

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi tarafından bugün yapılan açıklamada, internet sitesinin trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitesine erişimin sağlanamadığını ifade edilmişti. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T16:48+0300

2024-08-02T16:48+0300

2024-08-02T16:48+0300

türkiye

anayasa mahkemesi

internet sitesi

bakım

iletişim başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

web sitesi

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Konuyla ilgili AYM'den yapılan açıklamada "Kamuoyuna Duyuru, 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır. Bilgilerinize duyurulur" dendi.Söz konusu hadiseye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet sitesi erişime kapatıldı' iddiasının doğru olmadığını duyurmuştu.'En kısa sürede hizmet vermeye devam edecek'Anayasa Mahkemesi'nin resmi internet sitesi olan https://www.anayasa.gov.tr/ bakıma alındı. Resmi internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar, "Web sitemiz bakıma alınmış olup en kısa sürede hizmet vermeye devam edecektir" mesajıyla karşılaştılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/iletisim-baskanligi-anayasa-mahkemesinin-internet-sitesi-erisime-kapatildi-iddiasini-yalanladi-1086442291.html

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anayasa mahkemesi, internet sitesi, bakım, iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, web sitesi