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Yüzde 20 çıkması gereken benzerlik oranı yüzde 3 çıktı: Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtladı
Yüzde 20 çıkması gereken benzerlik oranı yüzde 3 çıktı: Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtladı
Sputnik Türkiye
Adana'da makyaj sanatçısı olan 25 yaşındaki genç, 146 kilodan 72 kiloya düştü, bir dizi estetik operasyon da geçirerek adeta yeni birisi oldu. Bu değişim... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T10:58+0300
2024-08-01T10:58+0300
yaşam
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adana
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25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşıp, ağır bir uyku apnesi sorunu yaşayınca ‘tüp mide ameliyatı' olmaya karar verdi. Kumlutaş, yaptığı araştırmalar sonucunda Medicalpark Seyhan Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı olan Op. Dr. Cihan Gökler ile tanıştı. Ameliyat sonrası 74 kilo veren Kumlutaş, daha sonra geçirdiği bir dizi estetik operasyonlarla yeni bir insan oldu. Çağlar Kumlutaş, kimliği ve pasaportunu yeniletmek için DNA testi bile vermek zorunda kaldı.'Çalışırken bile uyuyakalıyordum'Başından geçenleri İhlas Haber Ajansı'na anlatan Kumlutaş, “Uyku apnesi sorunum vardı. Çalışırken bile sürekli uyuya kalıyordum. Otobüse biniyordum, varacağım yerden 3-4 durak sonrasında iniyordum uyuduğum için. Ailem sürekli beni arıyordu uyuya kaldığım için, sürekli başımda bekliyorlardı ve korkuyorlardı” diye konuştu.'146 kilodan 72 kiloya düştüm'Uyuya kaldığı için bunu nasıl çözeceğini araştırmaya başlayan Çağlar Kumlutaş, “Hastalığımın çözüme ulaşması gerektiği için Cihan hocayı buldum. Uyku apnesinden kaynaklı olarak bünyemin narkozu kaldıramayabileceğini söyledi. Ancak ameliyat oldum, ameliyata girmeden önce 146 kiloydum. Şuan da 72 kiloyum, mutluyum” dedi.'Kimliğini yeniletmek için DNA testi yaptırdı'İnsanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirten Kumlutaş, “Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere. Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü. Karakolda ifadem alındı, ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş. Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar polise durumu bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu” diye konuştu.'Değişim beni de çok şaşırttı'Medicalpark Seyhan Hastanesinde Gastroenteroloji Uzmanı olan Op. Dr. Cihan Gökler, “Çağlar bize geldiğinde 146 kiloydu, uyku apnesi rahatsızlığı ve ayak ağrıları vardı. Kiloya bağlı olarak ciddi sağlık sorunları vardı. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra kendisiyle birlikte tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. 1.5 yıl sonrasında Çağlar sağlıklı bir şekilde toplam 74 kilo verdi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadı, sporunu en iyi şekilde yaptı ve sağlıklı olarak bu kiloları vermiş oldu. Şimdi işinde de çok başarılı bir birey oldu kendisi. Hastamın sürecini takip ettiğim için ilk geldiği ile son hali arasında çok fark var. Çağların değişimi beni de çok şaşırttı, ailesi ve yakınları bile tanıyamıyor şu anda kendisini kimliği ve pasaportu ile ilgili sorunlar yaşadı. Önemli olan sağlıklı olması, şu an ki halinden o da çok memnum ben de çok mutluyum tabi” dedi.
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Yüzde 20 çıkması gereken benzerlik oranı yüzde 3 çıktı: Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtladı

10:58 01.08.2024
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW258636Yüzde 20 çıkması gereken benzerlik oranı yüzde 3 çıktı: Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtladı
Yüzde 20 çıkması gereken benzerlik oranı yüzde 3 çıktı: Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW258636
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Adana'da makyaj sanatçısı olan 25 yaşındaki genç, 146 kilodan 72 kiloya düştü, bir dizi estetik operasyon da geçirerek adeta yeni birisi oldu. Bu değişim sonrasında pasaportunu yenilemek isteyince yetkililere kendini inandıramadı. Kumlutaş'ı polisler karakola götürdü, kimliğini ise DNA testiyle ispatlamak zorunda kaldı.
25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşıp, ağır bir uyku apnesi sorunu yaşayınca ‘tüp mide ameliyatı' olmaya karar verdi. Kumlutaş, yaptığı araştırmalar sonucunda Medicalpark Seyhan Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı olan Op. Dr. Cihan Gökler ile tanıştı. Ameliyat sonrası 74 kilo veren Kumlutaş, daha sonra geçirdiği bir dizi estetik operasyonlarla yeni bir insan oldu. Çağlar Kumlutaş, kimliği ve pasaportunu yeniletmek için DNA testi bile vermek zorunda kaldı.

'Çalışırken bile uyuyakalıyordum'

Başından geçenleri İhlas Haber Ajansı'na anlatan Kumlutaş, “Uyku apnesi sorunum vardı. Çalışırken bile sürekli uyuya kalıyordum. Otobüse biniyordum, varacağım yerden 3-4 durak sonrasında iniyordum uyuduğum için. Ailem sürekli beni arıyordu uyuya kaldığım için, sürekli başımda bekliyorlardı ve korkuyorlardı” diye konuştu.

'146 kilodan 72 kiloya düştüm'

Uyuya kaldığı için bunu nasıl çözeceğini araştırmaya başlayan Çağlar Kumlutaş, “Hastalığımın çözüme ulaşması gerektiği için Cihan hocayı buldum. Uyku apnesinden kaynaklı olarak bünyemin narkozu kaldıramayabileceğini söyledi. Ancak ameliyat oldum, ameliyata girmeden önce 146 kiloydum. Şuan da 72 kiloyum, mutluyum” dedi.

'Kimliğini yeniletmek için DNA testi yaptırdı'

İnsanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirten Kumlutaş, “Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere. Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü. Karakolda ifadem alındı, ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş. Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar polise durumu bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu” diye konuştu.

'Değişim beni de çok şaşırttı'

Medicalpark Seyhan Hastanesinde Gastroenteroloji Uzmanı olan Op. Dr. Cihan Gökler, “Çağlar bize geldiğinde 146 kiloydu, uyku apnesi rahatsızlığı ve ayak ağrıları vardı. Kiloya bağlı olarak ciddi sağlık sorunları vardı. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra kendisiyle birlikte tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. 1.5 yıl sonrasında Çağlar sağlıklı bir şekilde toplam 74 kilo verdi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadı, sporunu en iyi şekilde yaptı ve sağlıklı olarak bu kiloları vermiş oldu. Şimdi işinde de çok başarılı bir birey oldu kendisi. Hastamın sürecini takip ettiğim için ilk geldiği ile son hali arasında çok fark var. Çağların değişimi beni de çok şaşırttı, ailesi ve yakınları bile tanıyamıyor şu anda kendisini kimliği ve pasaportu ile ilgili sorunlar yaşadı. Önemli olan sağlıklı olması, şu an ki halinden o da çok memnum ben de çok mutluyum tabi” dedi.
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