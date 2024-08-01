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Yapay zeka temelli ön lisans mezunları bazı lisans programlarına devam edebilecek
Yapay zeka temelli ön lisans mezunları bazı lisans programlarına devam edebilecek
Sputnik Türkiye
Yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bazı lisans programına devam etme imkanı sunulacak. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T22:17+0300
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yapay zeka
türkiye
lisans
dikey geçiş sınavı (dgs)
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
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Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeni açılan yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara DGS ile çok sayıda lisans programına devam etme imkanı sunulacağı belirtildi.Adayların söz konusu programları tercih ederken bu hususu dikkate almalarında yarar görüldüğü bildirilen açıklamada, yapay zeka temelli ön lisans programları şöyle sıralandı:
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Yapay zeka temelli ön lisans mezunları bazı lisans programlarına devam edebilecek

22:17 01.08.2024
© AAKitap, kütüphane
Kitap, kütüphane - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
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Yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bazı lisans programına devam etme imkanı sunulacak.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeni açılan yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara DGS ile çok sayıda lisans programına devam etme imkanı sunulacağı belirtildi.
Adayların söz konusu programları tercih ederken bu hususu dikkate almalarında yarar görüldüğü bildirilen açıklamada, yapay zeka temelli ön lisans programları şöyle sıralandı:
"Yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri (mes operatörü), kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme."
Son dönemde sıkça kullanılan yapay zeka teknolojisi, dolandırıcıların yeni taktiği haline geldi. Çete, yapay zekayı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle Almanya'dan Kilis'e gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin'i 120 bin TL dolandırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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