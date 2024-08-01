https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/yapay-zeka-temelli-on-lisans-mezunlari-bazi-lisans-programlarina-devam-edebilecek-1086422840.html

Yapay zeka temelli ön lisans mezunları bazı lisans programlarına devam edebilecek

Yapay zeka temelli ön lisans mezunları bazı lisans programlarına devam edebilecek

Sputnik Türkiye

Yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bazı lisans programına devam etme imkanı sunulacak. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T22:17+0300

2024-08-01T22:17+0300

2024-08-01T22:17+0300

yapay zeka

türkiye

lisans

dikey geçiş sınavı (dgs)

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

yükseköğretim kurulu

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Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeni açılan yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara DGS ile çok sayıda lisans programına devam etme imkanı sunulacağı belirtildi.Adayların söz konusu programları tercih ederken bu hususu dikkate almalarında yarar görüldüğü bildirilen açıklamada, yapay zeka temelli ön lisans programları şöyle sıralandı:

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