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Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı
Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı
Sputnik Türkiye
Son dönemde sıkça kullanılan yapay zeka teknolojisi, dolandırıcıların yeni taktiği haline geldi. Çete, yapay zekayı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T22:13+0300
2024-07-31T22:13+0300
türkiye
kadın
recep tayyip erdoğan
kilis
yapay zeka
dolandırıcılık
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internet dolandırıcılığı
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Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sesi kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlar ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sesini yapay zekaya taklit eden çete, yaşlı kadını 120 bin TL dolandırdı.Almanya'dan tatil için Kilis'e gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin, yapay zeka yoluyla dolandırıcılarının kurbanı oldu. Yaşlı kadın tüm birikimini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek'in sesini taklit eden dolandırıcılara kaptırdı.‘Yapay zeka ile dolandırıldım’Sosyal medyada gezinirken "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın" reklamına tıklayarak yapay zeka teknolojisi ile 1 günde 120 bin TL dolandırıldığını söyleyen 65 yaşındaki Halide Öznarin, "Sabah namazına kalkmıştım, daha sonra sosyal medya üzerinden gezinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO)'a güvenin 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın diye reklam çıktı. Bende tıkladım, kendi bilgilerimi doldurdum ve çok geçmeden beni aradılar ve konuşmaya başladık. Bana 'Halide Hanım, amacınız nedir bize neden başvurdunuz' dedi. Bende hem katkımız olsun hem de para kazanalım dedim. Tam yerine başvurmuşsunuz ve çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Böyle şeylerden tereddüt etmeyin. Tamamen devlet destekli, sahte işler yapmıyoruz' dedi. Daha sonra Selin Yıldız diye birisi görüntülü aradı. Benden ekran paylaşmamı ve internet bankacılığına girmemi istediler. Daha sonra diğer banka hesaplarıma girmişler" dedi.‘Adıma 82 bin TL kredi çekmişler’Yapay zeka teknolojisiyle dolandırıcıların hedefi olan ve profesyonel şekilde kandırıldığını ifade eden Öznarin, "8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanç elde edeceğiz. Ufak rakamla başlamayalım büyük rakamlarla girersek kazançlar daha da büyük olur diyerek aklıma girmeye çalıştı. Bende 'durumum da yok bu kadar yatırım yapabilirim' dedim. Daha sonra telefonuma kod gelmeye başladı ve bende tek tek verdim. Adıma 82 bin TL kredi çekmişler. Daha sonra torunların yanına gittim konuyu anlattım onlar da bana dolandırıldığımı söyledi'' şeklinde konuştu.'Çok uyanık birisiyim ama beni de kandırdılar''Yapay zeka ile farklı bankalardan 120 bin TL dolandırıldığının altını çizen mağdur Öznarin, "Ben çok uyanık birisiyim. Kolay kolay böyle konularda olumlu bakmayan birisiyim ama 12 ay boyunca 7 bin 500 TL ödemek şartıyla 75 bin TL ve ardından diğer bankalardan 120 bin TL'ye ulaşana kadar üzerime kredi çekmişler. Bankaların müşteri hizmetlerini arayarak hesaplarımı kapattırdım ama iş işten geçmişti" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/bakan-simsek-2026-yilinda-tek-haneli-enflasyona-donmus-olacagiz-1083474644.html
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kadın, recep tayyip erdoğan, kilis, yapay zeka, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı
kadın, recep tayyip erdoğan, kilis, yapay zeka, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı

Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı

22:13 31.07.2024
© İHA / OKAN GENÇ-Son dönemde sıkça kullanılan yapay zeka teknolojisi, dolandırıcıların yeni taktiği haline geldi. Çete, yapay zekayı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle Almanya'dan Kilis'e gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin'i 120 bin TL dolandırdı.
Son dönemde sıkça kullanılan yapay zeka teknolojisi, dolandırıcıların yeni taktiği haline geldi. Çete, yapay zekayı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle Almanya'dan Kilis'e gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin'i 120 bin TL dolandırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA / OKAN GENÇ-
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Son dönemde sıkça kullanılan yapay zeka teknolojisi, dolandırıcıların yeni taktiği haline geldi. Çete, yapay zekayı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle Almanya'dan Kilis'e gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin'i 120 bin TL dolandırdı.
Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sesi kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlar ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sesini yapay zekaya taklit eden çete, yaşlı kadını 120 bin TL dolandırdı.
Almanya'dan tatil için Kilis'e gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin, yapay zeka yoluyla dolandırıcılarının kurbanı oldu. Yaşlı kadın tüm birikimini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek'in sesini taklit eden dolandırıcılara kaptırdı.
‘Yapay zeka ile dolandırıldım’
Sosyal medyada gezinirken "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın" reklamına tıklayarak yapay zeka teknolojisi ile 1 günde 120 bin TL dolandırıldığını söyleyen 65 yaşındaki Halide Öznarin, "Sabah namazına kalkmıştım, daha sonra sosyal medya üzerinden gezinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO)'a güvenin 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın diye reklam çıktı. Bende tıkladım, kendi bilgilerimi doldurdum ve çok geçmeden beni aradılar ve konuşmaya başladık. Bana 'Halide Hanım, amacınız nedir bize neden başvurdunuz' dedi. Bende hem katkımız olsun hem de para kazanalım dedim. Tam yerine başvurmuşsunuz ve çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Böyle şeylerden tereddüt etmeyin. Tamamen devlet destekli, sahte işler yapmıyoruz' dedi. Daha sonra Selin Yıldız diye birisi görüntülü aradı. Benden ekran paylaşmamı ve internet bankacılığına girmemi istediler. Daha sonra diğer banka hesaplarıma girmişler" dedi.

‘Adıma 82 bin TL kredi çekmişler’

Yapay zeka teknolojisiyle dolandırıcıların hedefi olan ve profesyonel şekilde kandırıldığını ifade eden Öznarin, "8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanç elde edeceğiz. Ufak rakamla başlamayalım büyük rakamlarla girersek kazançlar daha da büyük olur diyerek aklıma girmeye çalıştı. Bende 'durumum da yok bu kadar yatırım yapabilirim' dedim. Daha sonra telefonuma kod gelmeye başladı ve bende tek tek verdim. Adıma 82 bin TL kredi çekmişler. Daha sonra torunların yanına gittim konuyu anlattım onlar da bana dolandırıldığımı söyledi'' şeklinde konuştu.

'Çok uyanık birisiyim ama beni de kandırdılar''

Yapay zeka ile farklı bankalardan 120 bin TL dolandırıldığının altını çizen mağdur Öznarin, "Ben çok uyanık birisiyim. Kolay kolay böyle konularda olumlu bakmayan birisiyim ama 12 ay boyunca 7 bin 500 TL ödemek şartıyla 75 bin TL ve ardından diğer bankalardan 120 bin TL'ye ulaşana kadar üzerime kredi çekmişler. Bankaların müşteri hizmetlerini arayarak hesaplarımı kapattırdım ama iş işten geçmişti" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
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