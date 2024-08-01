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X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla: 'Her kuşakta risk kademeli bir şekilde artıyor'
X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla: 'Her kuşakta risk kademeli bir şekilde artıyor'
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan araştırmaya göre 1965 ile 1980 arası doğan X kuşağı ile 1981 ile 1996 arası doğan Y kuşağındakiler, önceki nesillere kıyasla daha fazla kanser... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T12:03+0300
2024-08-01T12:04+0300
yaşam
x kuşağı
y kuşağı
kanser
meme kanseri
mide
pankreas
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Bulguları 'The Lancet Public Health' dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Amerikan Kanser Derneği'nden bilim insanları, 2000-2019 yıllarında 34 türde kanser tanısı konulan, yaşları 25 ile 84 arasında değişen 23 milyondan fazla hastanın verilerini inceledi.Araştırmacılar, X ve Y kuşağının önceki nesillere kıyasla kansere yakalanma riskinin meme, pankreas ve mide kanseri de dahil 17 kanser türünde giderek arttığını tespit etti.Ayrıca 17 kanser türünden 8'i için 1920'den bu yana her kuşaktaki riskin kademeli arttığı belirlendi.Araştırma kapsamında 1990'da doğanların yumurtalık kanserine yakalanma riskinin daha yaşlı kişilere göre yüzde 12 daha fazla olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, rahim kanseri riskinin de daha yaşlı nesle kıyasla yüzde 169 daha fazla olduğunu bildirdi.Araştırmacılar, ayrıca 1990'da doğanların pankreas, böbrek ve ince bağırsak kanserine yakalanma oranının 1955'te doğanlara göre iki-üç kat daha yüksek olduğunu belirtti.Araştırmanın yazarlarından Ahmedin Cemal, çalışmanın X ve Y kuşağında artan kanser riskinin sebeplerini ve çözümlerini bulma ihtiyacını vurguladığını ifade etti.Genç nesilde artan kanser riskine karşı uyarıda bulunan Cemal, "Nüfus düzeyinde etkili müdahaleler yapılmaz ve genç nüfustaki kanser riski, kişiler yaşlandıkça geleceğe de taşınırsa kansere karşı onlarca yıldır elde edilmiş ilerlemeleri durduracak ya da tersine çevirecek kanser yüküyle karşılaşabiliriz" ifadesini kullandı.
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x kuşağı, y kuşağı, kanser, meme kanseri, mide, pankreas
x kuşağı, y kuşağı, kanser, meme kanseri, mide, pankreas

X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla: 'Her kuşakta risk kademeli bir şekilde artıyor'

12:03 01.08.2024 (güncellendi: 12:04 01.08.2024)
© AAKanser test
Kanser test - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
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ABD'de yapılan araştırmaya göre 1965 ile 1980 arası doğan X kuşağı ile 1981 ile 1996 arası doğan Y kuşağındakiler, önceki nesillere kıyasla daha fazla kanser riski taşıyor.
Bulguları 'The Lancet Public Health' dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Amerikan Kanser Derneği'nden bilim insanları, 2000-2019 yıllarında 34 türde kanser tanısı konulan, yaşları 25 ile 84 arasında değişen 23 milyondan fazla hastanın verilerini inceledi.
Araştırmacılar, X ve Y kuşağının önceki nesillere kıyasla kansere yakalanma riskinin meme, pankreas ve mide kanseri de dahil 17 kanser türünde giderek arttığını tespit etti.
Ayrıca 17 kanser türünden 8'i için 1920'den bu yana her kuşaktaki riskin kademeli arttığı belirlendi.
Araştırma kapsamında 1990'da doğanların yumurtalık kanserine yakalanma riskinin daha yaşlı kişilere göre yüzde 12 daha fazla olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, rahim kanseri riskinin de daha yaşlı nesle kıyasla yüzde 169 daha fazla olduğunu bildirdi.
Araştırmacılar, ayrıca 1990'da doğanların pankreas, böbrek ve ince bağırsak kanserine yakalanma oranının 1955'te doğanlara göre iki-üç kat daha yüksek olduğunu belirtti.
Araştırmanın yazarlarından Ahmedin Cemal, çalışmanın X ve Y kuşağında artan kanser riskinin sebeplerini ve çözümlerini bulma ihtiyacını vurguladığını ifade etti.
Genç nesilde artan kanser riskine karşı uyarıda bulunan Cemal, "Nüfus düzeyinde etkili müdahaleler yapılmaz ve genç nüfustaki kanser riski, kişiler yaşlandıkça geleceğe de taşınırsa kansere karşı onlarca yıldır elde edilmiş ilerlemeleri durduracak ya da tersine çevirecek kanser yüküyle karşılaşabiliriz" ifadesini kullandı.
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