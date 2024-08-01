https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/aphrodisias-kazi-baskani-prof-dr-smith-sira-disi-buluntu-diyerek-anlatti--doneminin-en-iyisi-1086401422.html

Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, 'sıra dışı buluntu' diyerek anlattı: 'Döneminin en iyisi'

Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, 'sıra dışı buluntu' diyerek anlattı: 'Döneminin en iyisi'

Sputnik Türkiye

Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde bulunan kolosal Zeus başı'nın, Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri olduğu belirtildi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T11:46+0300

2024-08-01T11:46+0300

2024-08-01T11:46+0300

türkiye

aphrodisias

oxford

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tapınak

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roma imparatorluğu

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Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı. Aphrodisias Kazı Başkanı Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Roland R. R. Smith, antik kentte bulunan Zeus başı ve bölgedeki çalışmaları AA'ya anlattı.Smith, alanda gün yüzüne çıkarılan Zeus başının önemli bir eser olduğunu ifade ederek, Zeus başının, Aphrodisias Tapınağı çevresindeki otların yangın riskini azaltmak için temizlenmesi sırasında, tapınağın batı tarafında bulunduğunu dile getirdi.Bu kazı sezonunda Aphrodisias Caddesi, Kybele Evi ve Aphrodisias Tapınağı gibi alanlarda çalıştıklarını söyleyen Smith, bu çalışmaların çok heyecan verici olduğunu kaydetti.'Sıra dışı bir buluntu'Kentin Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezlerinden olduğunu vurgulayan Smith, bulunan bu mimari parçanın da bunun kanıtı olduğunun altını çizdi.Smith, eserden duydukları heyecanı aktararak, şöyle devam etti:'Roma'nın en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri'Heykel üzerindeki bazı noktalarda boyaların halen durduğuna işaret eden Smith, "Saç ve sakal kısmında aralarda boya kalıntılarını görebiliyoruz. Ağzının da açık şekilde tasvir edildiğini ve dişlerini görebiliyoruz. Bu işlemelerin hepsi bize onun bir yaşayan tanrı olarak resmedilmeye çalışıldığını gösteriyor. Sadece bir tanrı değil yaşayan bir varlık olarak resmedilmeye çalışılmış. Yüksek Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-ersoy-duyurdu-aphrodisiasta-benzersiz-bir-kesif-kolosal-zeus-basi-1086339513.html

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