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Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, 'sıra dışı buluntu' diyerek anlattı: 'Döneminin en iyisi'
Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, 'sıra dışı buluntu' diyerek anlattı: 'Döneminin en iyisi'
Sputnik Türkiye
Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde bulunan kolosal Zeus başı'nın, Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri olduğu belirtildi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T11:46+0300
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Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı. Aphrodisias Kazı Başkanı Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Roland R. R. Smith, antik kentte bulunan Zeus başı ve bölgedeki çalışmaları AA'ya anlattı.Smith, alanda gün yüzüne çıkarılan Zeus başının önemli bir eser olduğunu ifade ederek, Zeus başının, Aphrodisias Tapınağı çevresindeki otların yangın riskini azaltmak için temizlenmesi sırasında, tapınağın batı tarafında bulunduğunu dile getirdi.Bu kazı sezonunda Aphrodisias Caddesi, Kybele Evi ve Aphrodisias Tapınağı gibi alanlarda çalıştıklarını söyleyen Smith, bu çalışmaların çok heyecan verici olduğunu kaydetti.'Sıra dışı bir buluntu'Kentin Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezlerinden olduğunu vurgulayan Smith, bulunan bu mimari parçanın da bunun kanıtı olduğunun altını çizdi.Smith, eserden duydukları heyecanı aktararak, şöyle devam etti:'Roma'nın en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri'Heykel üzerindeki bazı noktalarda boyaların halen durduğuna işaret eden Smith, "Saç ve sakal kısmında aralarda boya kalıntılarını görebiliyoruz. Ağzının da açık şekilde tasvir edildiğini ve dişlerini görebiliyoruz. Bu işlemelerin hepsi bize onun bir yaşayan tanrı olarak resmedilmeye çalışıldığını gösteriyor. Sadece bir tanrı değil yaşayan bir varlık olarak resmedilmeye çalışılmış. Yüksek Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.​​​​​​​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-ersoy-duyurdu-aphrodisiasta-benzersiz-bir-kesif-kolosal-zeus-basi-1086339513.html
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aphrodisias, oxford, oxford üniversitesi, roma, zeus, tapınak, heykeltraş, roma imparatorluğu
aphrodisias, oxford, oxford üniversitesi, roma, zeus, tapınak, heykeltraş, roma imparatorluğu

Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, 'sıra dışı buluntu' diyerek anlattı: 'Döneminin en iyisi'

11:46 01.08.2024
© AA / Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki "kolosal Zeus başı"nın bulunduğunu açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki kolosal Zeus başının bulunduğunu açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde bulunan kolosal Zeus başı'nın, Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri olduğu belirtildi.
Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı. Aphrodisias Kazı Başkanı Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Roland R. R. Smith, antik kentte bulunan Zeus başı ve bölgedeki çalışmaları AA'ya anlattı.
Smith, alanda gün yüzüne çıkarılan Zeus başının önemli bir eser olduğunu ifade ederek, Zeus başının, Aphrodisias Tapınağı çevresindeki otların yangın riskini azaltmak için temizlenmesi sırasında, tapınağın batı tarafında bulunduğunu dile getirdi.
Bu kazı sezonunda Aphrodisias Caddesi, Kybele Evi ve Aphrodisias Tapınağı gibi alanlarda çalıştıklarını söyleyen Smith, bu çalışmaların çok heyecan verici olduğunu kaydetti.

'Sıra dışı bir buluntu'

Kentin Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezlerinden olduğunu vurgulayan Smith, bulunan bu mimari parçanın da bunun kanıtı olduğunun altını çizdi.
Smith, eserden duydukları heyecanı aktararak, şöyle devam etti:

Bulduğumuz baş, tanrı Zeus'un bir imajı. Bu baş, Roma portre sanatının tüm sofistike özellikleriyle yapılmış bir baş. Normalde çok yüksek kalitede portrelerde gördüğümüz saç sakalda çok pahalı bir yöntem olan matkapla açılmış yöntemleri görebiliyoruz. Bu sadece bir buluntu değil Aphrodisias'ın bizi nasıl şaşırtmaya devam ettiğinin, bize muhteşem eserler vermeye devam ettiğinin göstergesi. Sıra dışı bir buluntu. İki tane farklı şeyi birleştiriyor. Hem mimari bir parça hem de ileri derecede bir portre örneğini birleştirmiş. Daha fazlasını söylemek için bağlamını araştırıyoruz, nerede, nasıl kullanıldı? Bir binada mı kullanıldı? Kutsal alan ya da tapınaktan geldiğini düşünüyoruz.

'Roma'nın en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri'

Heykel üzerindeki bazı noktalarda boyaların halen durduğuna işaret eden Smith, "Saç ve sakal kısmında aralarda boya kalıntılarını görebiliyoruz. Ağzının da açık şekilde tasvir edildiğini ve dişlerini görebiliyoruz. Bu işlemelerin hepsi bize onun bir yaşayan tanrı olarak resmedilmeye çalışıldığını gösteriyor. Sadece bir tanrı değil yaşayan bir varlık olarak resmedilmeye çalışılmış. Yüksek Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.​​​​​​​
Zeus Başı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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Bakan Ersoy duyurdu: 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif, Kolosal Zeus Başı'
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