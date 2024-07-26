https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/abdden-itiraf-cin-asisini-itibarsizlastirmak-icin-bir-kampanya-yuruttu-1086242694.html

ABD’den itiraf: 'Çin aşısını itibarsızlaştırmak için kampanya yürüttük'

ABD’den itiraf: 'Çin aşısını itibarsızlaştırmak için kampanya yürüttük'

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Çin’in Kovid-19 aşısını karalama amacıyla gizli kampanya yürüttüğü ifade edildi. Pentagon’un, Çin aşısıyla ilgili mesajlar... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T19:46+0300

2024-07-26T19:46+0300

2024-07-26T19:55+0300

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Uluslararası haber ajansı Reuters, Pentagon’un Filipinler Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’na gönderdiği bilgiler temelinde 25 Haziran'da derlenen belgeyi paylaştı. Belgede şu ifadeye yer verildi:Daha önce Pentagon’un Çin’in Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerdeki etkisini en aza indirmek amacıyla Çin koronavirüs aşısını itibarsızlaştırmak için sosyal medyada bir kampanya yürüttüğünü ortaya koyan bir soruşturma yayınlandı. “Çin aşısı hakkında korku tohumları ekmeyi” amaçlayan propaganda materyallerinin çeşitli platformlardaki sahte hesaplardan yayınlandığı ve Asya’daki farklı bölgeleri kapsadığı belirtildi. Operasyonun özellikle Filipinler’de yaygın hal aldığı, Pentagon kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sadece Sinovac aşısının değil, Çin'den gelebilecek her türlü yardımın da tehdit oluşturduğu iddialarına yer verildi.Haberde, söz konusu belgenin henüz ABD ve Filipinler tarafından yayınlanmadığı, ama daha önce eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin sözcüsü Harry Roque’nin ABD’nin bu soruşturmaya ilişkin cevap verdiğini dile getirdiği ifade edildi. Reuters, belgeyi inceleyerek ABD’nin gönderdiği cevapla ilgili bilgi sahibi olan kaynağa doğrulattı. Öte yandan Filipinler Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Washington’un itirafını değerlendirme talebine cevap vermedi. Pentagon Sözcüsü Peter Nguyen, bakanlığın sadece “Sinovac’ın güvenliği ve etkinliğiyle ilgili sosyal medya içeriği” yaydığını açıklayarak resmi cevabın olduğunu doğrulamadı.Nguyen, Pentagon’un yürüttüğü iç soruşturmanın, “Filipinler’le ilgili sorunlu sosyal medya içeriklerinden sorumlu olmadığını” ortaya koyduğunu dile getirdi. Sözcü, propaganda amaçlı sosyal medya hesaplarının ABD hükümeti için çalışan aracılar ya da Pentagon'un askeri olmayan diğer ortakları tarafından yönetilip yönetilmediğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Nguyen ayrıca Orta Asya ve Ortadoğu'daki benzer kampanyalarla ilgili sorulara da yanıt vermedi.Filipinler Senatosu'nda 25 Haziran'da konuyla ilgili yapılan oturumda, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Imee Marcos, ABD ordusunun bu kampanyasını “kötü niyetli, ahlaksız, tehlikeli ve etik dışı” olarak niteledi. Bunun bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu kaydeden Marcos, Filipinler'in yasal bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.Sinovac bu konuda yaptığı açıklamada “aşılamanın damgalanmasının, aşılama oranlarının düşmesi, hastalıkların yayılması, sosyal panik ve savunmasızlık ile bilim ve halk sağlığına olan güven krizi gibi bir dizi sonuca yol açtığını” açıkladı.Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin “zihniyetini düzeltmesini, büyük bir gücün sorumluluğunu üstlenmesini ve diğer ülkelere karşı yanlış bilgi üretmeyi ve yaymayı bırakmasını” umduğunu belirterek, “Kamuoyunu zehirlemek ve diğer ülkelerin imajını karalamak (ABD'nin) tutarlı bir uygulaması haline geldi” yorumunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rusyadan-youtubea-saygisizlik-ve-yasalari-cigneme-suclamasi-1086238857.html

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