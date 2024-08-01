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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ucak-biletlerinde-tavan-fiyat-artti-1086407399.html
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Sputnik Türkiye
İç hat uçak biletlerinde tavan ücrete zam geldi. İç hat biletlerinde tavan ücret 3 bin 253 TL'den 4 bin 3 TL'ye çıkarıldı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, tavan fiyatındaki artışı uçuş tarifelerine yansıttı.Yeni fiyatlandırmaya göre uçuşlarda satılan biletlerin yüzde 80’i 2 bin 503 TL olarak satışa sunulacak.ADVERTISINGKalan yüzde 20’lik kısım ise tavan fiyat olan 4 bin 3 TL üzerinden fiyatlandırılacak.Tavan fiyat uygulaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yürürlüğe girmişti.
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uçak, thy, pegasus, bilet, zam
uçak, thy, pegasus, bilet, zam

Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı

14:44 01.08.2024
© İHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© İHA
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İç hat uçak biletlerinde tavan ücrete zam geldi. İç hat biletlerinde tavan ücret 3 bin 253 TL'den 4 bin 3 TL'ye çıkarıldı.
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, tavan fiyatındaki artışı uçuş tarifelerine yansıttı.
Yeni fiyatlandırmaya göre uçuşlarda satılan biletlerin yüzde 80’i 2 bin 503 TL olarak satışa sunulacak.
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Kalan yüzde 20’lik kısım ise tavan fiyat olan 4 bin 3 TL üzerinden fiyatlandırılacak.
Tavan fiyat uygulaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yürürlüğe girmişti.
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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