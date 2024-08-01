https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ucak-biletlerinde-tavan-fiyat-artti-1086407399.html

Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı

Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı

Sputnik Türkiye

İç hat uçak biletlerinde tavan ücrete zam geldi. İç hat biletlerinde tavan ücret 3 bin 253 TL'den 4 bin 3 TL'ye çıkarıldı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T14:44+0300

2024-08-01T14:44+0300

2024-08-01T14:44+0300

ekonomi

uçak

thy

pegasus

bilet

zam

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Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, tavan fiyatındaki artışı uçuş tarifelerine yansıttı.Yeni fiyatlandırmaya göre uçuşlarda satılan biletlerin yüzde 80’i 2 bin 503 TL olarak satışa sunulacak.ADVERTISINGKalan yüzde 20’lik kısım ise tavan fiyat olan 4 bin 3 TL üzerinden fiyatlandırılacak.Tavan fiyat uygulaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yürürlüğe girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/botastan-dogalgaza-zam-karari-1086389211.html

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uçak, thy, pegasus, bilet, zam