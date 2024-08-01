https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rusyada-youtubea-erisim-kisitlandi-kremlinden-aciklama-geldi-1086406237.html

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı, Kremlin'den açıklama geldi

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı, Kremlin'den açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Rusya'da YouTube'a erişimin kısıtlandığına dair çok sayıda şikayetin iletildiği belirtildi. Bazı vatandaşlar sitedeki videolara erişimin tümüyle engellendiğini... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T13:55+0300

2024-08-01T13:55+0300

2024-08-01T13:55+0300

dünya

rusya

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

roskomnadzor

youtube

erişim

erişim engeli

erişim sorunu

erişim yasağı

erişim sıkıntısı

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Downdetector verilerine göre Rusya'daki kullanıcılar, gece saatlerinden itibaren YouTube’a erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı. Bazı kullanıcılar cep telefonlarından YouTube'a erişimin yavaşladığını ifade ederken, bilgisayar gibi diğer cihazlardan ise sitedeki videoların artık yüklenmediğini belirtiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey söyleyemem. Telefonda normal çalışıyor, her şey yükleniyor” dedi. 26 Temmuz'da Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya ve vatandaşlarına yönelik sergilediği saygısızlık ve yaptığı sayısız yasa ihlalinin YouTube’a karşı harekete geçmek için gerekçe oluşturduğunu belirtmişti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn de, Rusya’ya yönelik tutumu nedeniyle YouTube’un hızının yüzde 70 oranında düşürüleceğini söylemişti. Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere erişim engeli getirilmişti.

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