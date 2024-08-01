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Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı, Kremlin'den açıklama geldi
Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı, Kremlin'den açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Rusya'da YouTube'a erişimin kısıtlandığına dair çok sayıda şikayetin iletildiği belirtildi. Bazı vatandaşlar sitedeki videolara erişimin tümüyle engellendiğini... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T13:55+0300
2024-08-01T13:55+0300
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rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
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erişim engeli
erişim sorunu
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Downdetector verilerine göre Rusya'daki kullanıcılar, gece saatlerinden itibaren YouTube’a erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı. Bazı kullanıcılar cep telefonlarından YouTube'a erişimin yavaşladığını ifade ederken, bilgisayar gibi diğer cihazlardan ise sitedeki videoların artık yüklenmediğini belirtiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey söyleyemem. Telefonda normal çalışıyor, her şey yükleniyor” dedi. 26 Temmuz'da Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya ve vatandaşlarına yönelik sergilediği saygısızlık ve yaptığı sayısız yasa ihlalinin YouTube’a karşı harekete geçmek için gerekçe oluşturduğunu belirtmişti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn de, Rusya’ya yönelik tutumu nedeniyle YouTube’un hızının yüzde 70 oranında düşürüleceğini söylemişti. Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere erişim engeli getirilmişti.
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rusya, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), roskomnadzor, youtube, erişim, erişim engeli, erişim sorunu, erişim yasağı, erişim sıkıntısı, dmitriy peskov, kremlin, kremlin sarayı
rusya, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), roskomnadzor, youtube, erişim, erişim engeli, erişim sorunu, erişim yasağı, erişim sıkıntısı, dmitriy peskov, kremlin, kremlin sarayı

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı, Kremlin'den açıklama geldi

13:55 01.08.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковYouTube
YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya'da YouTube'a erişimin kısıtlandığına dair çok sayıda şikayetin iletildiği belirtildi. Bazı vatandaşlar sitedeki videolara erişimin tümüyle engellendiğini bildiriyor.
Downdetector verilerine göre Rusya'daki kullanıcılar, gece saatlerinden itibaren YouTube’a erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Bazı kullanıcılar cep telefonlarından YouTube'a erişimin yavaşladığını ifade ederken, bilgisayar gibi diğer cihazlardan ise sitedeki videoların artık yüklenmediğini belirtiyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey söyleyemem. Telefonda normal çalışıyor, her şey yükleniyor” dedi.

26 Temmuz'da Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya ve vatandaşlarına yönelik sergilediği saygısızlık ve yaptığı sayısız yasa ihlalinin YouTube’a karşı harekete geçmek için gerekçe oluşturduğunu belirtmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn de, Rusya’ya yönelik tutumu nedeniyle YouTube’un hızının yüzde 70 oranında düşürüleceğini söylemişti.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere erişim engeli getirilmişti.
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