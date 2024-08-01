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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/kremlin-kieve-f-16-teslimati-cephe-hattindaki-durumu-etkilemeyecek-1086405210.html
Kremlin: Kiev’e F-16 teslimatı cephe hattındaki durumu etkilemeyecek
Kremlin: Kiev’e F-16 teslimatı cephe hattındaki durumu etkilemeyecek
Sputnik Türkiye
Kiev’e F-16 savaş uçağı teslimatının cephedeki durum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmayacağını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, bu uçakların da diğer Batı... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamasında, Hollanda’nın Ukrayna’ya 6 adet F-16 savaş uçağı teslim ettiği haberini değerlendirdi.Peskov, savaş uçağının güç dengesini değiştireceği beklentisinin olup olmadığı sorusuna, henüz Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının teslim edildiği yönünde resmi açıklamaların yapılmadığına dikkat çekerek şunu dedi:Sözcü, F-16 düşüren askerlere para ödülü ilan edilip edilmeyeceği sorusuna, “Bildiğim kadarıyla ödül ilan edildi bile” dedi.Kiev rejiminin, F-16’ların ‘her derde deva’ olmadığını anlaması gerektiğini kaydeden Peskov, “Hiçbir mucize ilaç yok” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ingiliz-basini-dogruladi-hollanda-ukraynaya-6-adet-f-16-teslim-etti-1086394995.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, f-16, para ödülü, özel askeri harekat, cephe, kiev
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, f-16, para ödülü, özel askeri harekat, cephe, kiev

Kremlin: Kiev’e F-16 teslimatı cephe hattındaki durumu etkilemeyecek

13:25 01.08.2024
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOV
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Kiev’e F-16 savaş uçağı teslimatının cephedeki durum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmayacağını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, bu uçakların da diğer Batı yapımı silahlar gibi yok edileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamasında, Hollanda’nın Ukrayna’ya 6 adet F-16 savaş uçağı teslim ettiği haberini değerlendirdi.
Peskov, savaş uçağının güç dengesini değiştireceği beklentisinin olup olmadığı sorusuna, henüz Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının teslim edildiği yönünde resmi açıklamaların yapılmadığına dikkat çekerek şunu dedi:
Bu uçaklar ortaya çıkınca sayıları giderek azaltılacak, düşürülecek, yok edilecek, ancak elbette bu teslimatın cephedeki olayların dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olamayacak.
Sözcü, F-16 düşüren askerlere para ödülü ilan edilip edilmeyeceği sorusuna, “Bildiğim kadarıyla ödül ilan edildi bile” dedi.
Kiev rejiminin, F-16’ların ‘her derde deva’ olmadığını anlaması gerektiğini kaydeden Peskov, “Hiçbir mucize ilaç yok” diye ekledi.
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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İngiliz basını doğruladı: Hollanda Ukrayna’ya 6 adet F-16 teslim etti
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