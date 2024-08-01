https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/kremlin-kieve-f-16-teslimati-cephe-hattindaki-durumu-etkilemeyecek-1086405210.html
Kremlin: Kiev’e F-16 teslimatı cephe hattındaki durumu etkilemeyecek
Kremlin: Kiev’e F-16 teslimatı cephe hattındaki durumu etkilemeyecek
Sputnik Türkiye
Kiev’e F-16 savaş uçağı teslimatının cephedeki durum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmayacağını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, bu uçakların da diğer Batı... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T13:25+0300
2024-08-01T13:25+0300
2024-08-01T13:19+0300
ukrayna krizi
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kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
f-16
para ödülü
özel askeri harekat
cephe
kiev
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamasında, Hollanda’nın Ukrayna’ya 6 adet F-16 savaş uçağı teslim ettiği haberini değerlendirdi.Peskov, savaş uçağının güç dengesini değiştireceği beklentisinin olup olmadığı sorusuna, henüz Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının teslim edildiği yönünde resmi açıklamaların yapılmadığına dikkat çekerek şunu dedi:Sözcü, F-16 düşüren askerlere para ödülü ilan edilip edilmeyeceği sorusuna, “Bildiğim kadarıyla ödül ilan edildi bile” dedi.Kiev rejiminin, F-16’ların ‘her derde deva’ olmadığını anlaması gerektiğini kaydeden Peskov, “Hiçbir mucize ilaç yok” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ingiliz-basini-dogruladi-hollanda-ukraynaya-6-adet-f-16-teslim-etti-1086394995.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, f-16, para ödülü, özel askeri harekat, cephe, kiev
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, f-16, para ödülü, özel askeri harekat, cephe, kiev
Kremlin: Kiev’e F-16 teslimatı cephe hattındaki durumu etkilemeyecek
Kiev’e F-16 savaş uçağı teslimatının cephedeki durum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmayacağını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, bu uçakların da diğer Batı yapımı silahlar gibi yok edileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamasında, Hollanda’nın Ukrayna’ya 6 adet F-16 savaş uçağı teslim ettiği haberini değerlendirdi.
Peskov, savaş uçağının güç dengesini değiştireceği beklentisinin olup olmadığı sorusuna, henüz Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının teslim edildiği yönünde resmi açıklamaların yapılmadığına dikkat çekerek şunu dedi:
Bu uçaklar ortaya çıkınca sayıları giderek azaltılacak, düşürülecek, yok edilecek, ancak elbette bu teslimatın cephedeki olayların dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olamayacak.
Sözcü, F-16 düşüren askerlere para ödülü ilan edilip edilmeyeceği sorusuna, “Bildiğim kadarıyla ödül ilan edildi bile” dedi.
Kiev rejiminin, F-16’ların ‘her derde deva’ olmadığını anlaması gerektiğini kaydeden Peskov, “Hiçbir mucize ilaç yok” diye ekledi.