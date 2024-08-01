https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/kremlin-kieve-f-16-teslimati-cephe-hattindaki-durumu-etkilemeyecek-1086405210.html

Kremlin: Kiev’e F-16 teslimatı cephe hattındaki durumu etkilemeyecek

Kremlin: Kiev’e F-16 teslimatı cephe hattındaki durumu etkilemeyecek

Sputnik Türkiye

Kiev’e F-16 savaş uçağı teslimatının cephedeki durum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmayacağını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, bu uçakların da diğer Batı... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T13:25+0300

2024-08-01T13:25+0300

2024-08-01T13:19+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

f-16

para ödülü

özel askeri harekat

cephe

kiev

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamasında, Hollanda’nın Ukrayna’ya 6 adet F-16 savaş uçağı teslim ettiği haberini değerlendirdi.Peskov, savaş uçağının güç dengesini değiştireceği beklentisinin olup olmadığı sorusuna, henüz Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının teslim edildiği yönünde resmi açıklamaların yapılmadığına dikkat çekerek şunu dedi:Sözcü, F-16 düşüren askerlere para ödülü ilan edilip edilmeyeceği sorusuna, “Bildiğim kadarıyla ödül ilan edildi bile” dedi.Kiev rejiminin, F-16’ların ‘her derde deva’ olmadığını anlaması gerektiğini kaydeden Peskov, “Hiçbir mucize ilaç yok” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ingiliz-basini-dogruladi-hollanda-ukraynaya-6-adet-f-16-teslim-etti-1086394995.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, f-16, para ödülü, özel askeri harekat, cephe, kiev