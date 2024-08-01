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Rusya: Heniyye’nin öldürülmesi Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelere darbedir
Rusya: Heniyye’nin öldürülmesi Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelere darbedir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’nin öldürülmesinin hareketle İsrail arasında... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T00:54+0300
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dünya
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rusya'nın bm daimi temsilciliği
dmitriy polyanskiy
bm güvenlik konseyi
toplantı
ismail heniyye
suikast
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin öldürülmesinin hareketle İsrail arasında Gazze’de tutulan rehinelerle ilgili müzakerelere bir darbe olduğunu söyledi.“Bu provokatif saldırı, Hamas liderinin İran İslam Cumhuriyeti’nin seçilmiş cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katılmak için resmi davet üzerine İran’da olduğu sırada gerçekleştirildi” diyen Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ak-parti-sozcusu-celik-heniyye-butun-islam-dunyasinin-sehididir-1086374204.html
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rusya, rusya'nın bm daimi temsilciliği, dmitriy polyanskiy, bm güvenlik konseyi, toplantı, ismail heniyye, suikast
rusya, rusya'nın bm daimi temsilciliği, dmitriy polyanskiy, bm güvenlik konseyi, toplantı, ismail heniyye, suikast

Rusya: Heniyye’nin öldürülmesi Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelere darbedir

00:54 01.08.2024
Dmitriy Polyanskiy
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’nin öldürülmesinin hareketle İsrail arasında Gazze’de tutulan rehinelerle ilgili müzakerelere bir darbe olduğunu belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin öldürülmesinin hareketle İsrail arasında Gazze’de tutulan rehinelerle ilgili müzakerelere bir darbe olduğunu söyledi.
“Bu provokatif saldırı, Hamas liderinin İran İslam Cumhuriyeti’nin seçilmiş cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katılmak için resmi davet üzerine İran’da olduğu sırada gerçekleştirildi” diyen Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu siyasi suikastın arkasında olanlar, sonuçlarının tüm bölge için ne kadar tehlikeli olabileceğinin bilincinde olmalıydı. Öncelikle Hamas ile İsrail arasında, Gazze Şeridi’nde ateşkesi amaçlayan ve İsmail Heniyye’nin doğrudan katıldığı arabuluculuk müzakerelerine ciddi bir darbe indiriliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Heniyye, bütün İslam dünyasının şehididir
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