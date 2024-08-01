Rusya: Heniyye’nin öldürülmesi Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelere darbedir

Bu siyasi suikastın arkasında olanlar, sonuçlarının tüm bölge için ne kadar tehlikeli olabileceğinin bilincinde olmalıydı. Öncelikle Hamas ile İsrail arasında, Gazze Şeridi’nde ateşkesi amaçlayan ve İsmail Heniyye’nin doğrudan katıldığı arabuluculuk müzakerelerine ciddi bir darbe indiriliyor.