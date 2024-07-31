https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ak-parti-sozcusu-celik-heniyye-butun-islam-dunyasinin-sehididir-1086374204.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Heniyye, bütün İslam dünyasının şehididir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Heniyye, bütün İslam dünyasının şehididir

Sputnik Türkiye

Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri Haniye ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik "Ömrünü Filistin davasına adamış Heniyye'nin şehit... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T14:25+0300

2024-07-31T14:25+0300

2024-07-31T14:34+0300

dünya

ismail heniyye

son dakika

ömer çelik

ismail haniye

suikast

hamas

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu."Ömrünü Filistin davasına adamış Heniyye'nin şehit edilmesi sadece Filistin halkının acısı değildi" diyen Çelik Haniye'nin tün İslam dünyasının şehidi olduğunu söyledi.Çelik "Bugün gerçekleşen saldırı gösteriyor ki katliamcı şebeke zulümlerine devam edecektir. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza attılar" dedi.İsmail Haniye kimdir?İsmail Haniye Hamas'ın genel lideri olarak kabul edilmektedir ve 1980'den beri hareketin önde gelen bir üyesidir. Kısa bir süre Filistin başbakanı olarak görev yaptı; 2006 yılında atandı, ancak bir yıl sonra Hamas'ın bir hafta süren ölümcül şiddet olaylarında rakip El Fetih Partisi'ni Gazze Şeridi'nden çıkarmasının ardından görevden alındı.2017'de Hamas'ın siyasi bürosunun başına seçildi ve ABD Dışişleri Bakanlığı 2018'de İsrail'i desteklemek için kendisini terörist olarak tanımladı. Haniye son birkaç yıldır Katar'da yaşamaktaydı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hamas-lideri-haniyenin-oldurulmesinin-ardindan-disisleri-bakanligi-savasi-yayma-hedefi-tasiyor-1086361011.html

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