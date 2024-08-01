https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/putin-takas-sonrasinda-vatanlarina-donen-rusya-vatandaslarini-karsiladi-1086424626.html

Putin, takas sonrasında vatanlarına dönen Rusya vatandaşlarını karşıladı

Putin, takas sonrasında vatanlarına dönen Rusya vatandaşlarını karşıladı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin, Vnukovo Havaalanı’na gelerek takas edilen Rusya vatandaşlarını uçağın merdiveninde karşıladı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T23:30+0300

2024-08-01T23:30+0300

2024-08-01T23:30+0300

dünya

rusya

vladimir putin

takas

havalimanı

karşılama

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rossiya filosunun uçağı, gerçekleşen takasın ardından Ankara’dan Moskova’ya gelerek Vnukovo Havalimanı’na iniş yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, havalimanına gelerek, takas edilen Rusya vatandaşlarını uçağın merdiveninde karşıladı.Putin, takas sonrasında vatanlarına dönen Rusya vatandaşlarını tebrik etti, vatanlarının onları bir dakikalığına bile unutmadığını vurguladı. Rus lider, askerlik görevi ile alakası olup yurda geri dönen kişilere, göreve bağlılıklarından dolayı ayrıca teşekkür etti.Karşılamaya Putin ile birlikte Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da katıldı.

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rusya, vladimir putin, takas, havalimanı, karşılama