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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/putin-takas-sonrasinda-vatanlarina-donen-rusya-vatandaslarini-karsiladi-1086424626.html
Putin, takas sonrasında vatanlarına dönen Rusya vatandaşlarını karşıladı
Putin, takas sonrasında vatanlarına dönen Rusya vatandaşlarını karşıladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin, Vnukovo Havaalanı’na gelerek takas edilen Rusya vatandaşlarını uçağın merdiveninde karşıladı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T23:30+0300
2024-08-01T23:30+0300
dünya
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vladimir putin
takas
havalimanı
karşılama
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rossiya filosunun uçağı, gerçekleşen takasın ardından Ankara’dan Moskova’ya gelerek Vnukovo Havalimanı’na iniş yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, havalimanına gelerek, takas edilen Rusya vatandaşlarını uçağın merdiveninde karşıladı.Putin, takas sonrasında vatanlarına dönen Rusya vatandaşlarını tebrik etti, vatanlarının onları bir dakikalığına bile unutmadığını vurguladı. Rus lider, askerlik görevi ile alakası olup yurda geri dönen kişilere, göreve bağlılıklarından dolayı ayrıca teşekkür etti.Karşılamaya Putin ile birlikte Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/mitin-koordinasyonunda-rusya-ile-abd-arasinda-tutuklu-takasi-gerceklestirildi-1086413124.html
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rusya, vladimir putin, takas, havalimanı, karşılama
rusya, vladimir putin, takas, havalimanı, karşılama

Putin, takas sonrasında vatanlarına dönen Rusya vatandaşlarını karşıladı

23:30 01.08.2024
Putin havalimanında karşılama
Putin havalimanında karşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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Rusya lideri Vladimir Putin, Vnukovo Havaalanı’na gelerek takas edilen Rusya vatandaşlarını uçağın merdiveninde karşıladı.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rossiya filosunun uçağı, gerçekleşen takasın ardından Ankara’dan Moskova’ya gelerek Vnukovo Havalimanı’na iniş yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, havalimanına gelerek, takas edilen Rusya vatandaşlarını uçağın merdiveninde karşıladı.
Putin, takas sonrasında vatanlarına dönen Rusya vatandaşlarını tebrik etti, vatanlarının onları bir dakikalığına bile unutmadığını vurguladı. Rus lider, askerlik görevi ile alakası olup yurda geri dönen kişilere, göreve bağlılıklarından dolayı ayrıca teşekkür etti.
Karşılamaya Putin ile birlikte Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da katıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
DÜNYA
MİT'in koordinasyonunda Rusya ile ABD arasında tutuklu takası gerçekleştirildi
Dün, 17:22
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