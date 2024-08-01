https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/peskov-ukrayna-ihtilafinda-9-mayis-mutlaka-gelecek-1086413658.html
Peskov: Ukrayna ihtilafında ‘9 Mayıs’ mutlaka gelecek
Peskov: Ukrayna ihtilafında ‘9 Mayıs’ mutlaka gelecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ihtilafında, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı elde ettiği zaferin tarihi olarak... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T18:12+0300
2024-08-01T18:12+0300
2024-08-01T18:12+0300
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ukrayna ordusu
moskova
askeri operasyon
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
dmitriy peskov
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Rus yayın organı Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamalarda bulunan Peskov, “İhtilafta 9 Mayıs kesinlikle gelecek. Ve bunun için şu anda pek çok insanımız hayatını riske atıyor ve bazen bu zafer gününü yaklaştırmak için hayatlarını esirgemiyorlar” ifadelerini kullandı.Daha önce İsviçre örneğinde olduğu gibi Ukrayna’da barış konulu konferansların hazırlıkları bağlamında Moskova'ya uygun bir gündemin henüz dile getirilmediğini de ekleyen Peskov, demecini, “Bir sonraki etkinlikte belki de Rusya'nın davet edileceğini söyleyenler var. Ancak herhangi bir etkinliğe sadece bir tür protokol için ve katılımın kendisi için katılınmıyor. Etkinlikte belirli bir gündemi tartışmak için katılım gösteriliyor. Ancak şu ana kadar bize uygun bir gündem hiçbir yerde açıklanmadı ve en azından bu tür bir konferansın hazırlığı bağlamında bize yansıtılmadı” diye tamamladı.Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıldönümü, başta başkent Moskova’da olmak üzere tüm Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında her yıl görkemli askeri geçit törenleri ile kutlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/kremlin-kieve-f-16-teslimati-cephe-hattindaki-durumu-etkilemeyecek-1086405210.html
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rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, moskova, askeri operasyon, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, dmitriy peskov
rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, moskova, askeri operasyon, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, dmitriy peskov
Peskov: Ukrayna ihtilafında ‘9 Mayıs’ mutlaka gelecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ihtilafında, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı elde ettiği zaferin tarihi olarak bilinen ‘9 Mayıs’ın mutlaka geleceğini söyledi.
Rus yayın organı Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamalarda bulunan Peskov, “İhtilafta 9 Mayıs kesinlikle gelecek. Ve bunun için şu anda pek çok insanımız hayatını riske atıyor ve bazen bu zafer gününü yaklaştırmak için hayatlarını esirgemiyorlar” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsviçre örneğinde olduğu gibi Ukrayna’da barış konulu konferansların hazırlıkları bağlamında Moskova'ya uygun bir gündemin henüz dile getirilmediğini de ekleyen Peskov, demecini, “Bir sonraki etkinlikte belki de Rusya'nın davet edileceğini söyleyenler var. Ancak herhangi bir etkinliğe sadece bir tür protokol için ve katılımın kendisi için katılınmıyor. Etkinlikte belirli bir gündemi tartışmak için katılım gösteriliyor. Ancak şu ana kadar bize uygun bir gündem hiçbir yerde açıklanmadı ve en azından bu tür bir konferansın hazırlığı bağlamında bize yansıtılmadı” diye tamamladı.
Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıldönümü, başta başkent Moskova’da olmak üzere tüm Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında her yıl görkemli askeri geçit törenleri ile kutlanıyor.