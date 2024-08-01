https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/netanyahu-bize-karsi-bir-saldirganlik-eyleminin-bedelini-cok-agir-odetecegiz-1086416655.html

Netanyahu: Bize karşı bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz

Netanyahu: Bize karşı bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu IDF İç Cephe Komutanlığı'nda değerlendirmelerde bulunarak Fuad Şükür ve İsmail Haniye suikastlarına cevaben İran'ı İsrail'e... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T18:26+0300

2024-08-01T18:26+0300

2024-08-01T18:26+0300

israil- filistin çatışması

israil

benyamin netanyahu

hizbullah

hamas

fuad şükür

ismail haniye

muhammed deif

israil savunma kuvvetleri (idf)

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı'na yaptığım ziyareti tamamlıyorum. General, bugüne kadar yapılan önemli çalışmalardan çok etkilendim. Elbette olabilecekler için hazırlıklıyız” dedi.Konuşmasında Hizbullah lideri Şükrü ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmes ile İran ve Hizbullah'ın misilleme yapma olasılığına da değinen Netanyahu şu cümleleri kaydetti:Netanyahu konuşmasında ayrıca, “Şükür ve Deif'in yok edilmesi belirlediğimiz basit bir ilkenin altını çizmektedir: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/7-ekim-saldirisinin-mimari-olarak-biliniyordu-israil-kassam-tugaylari-komutani-deifi-oldurdu-1086400980.html

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Sputnik Türkiye

israil, benyamin netanyahu, hizbullah, hamas, fuad şükür, ismail haniye, muhammed deif, israil savunma kuvvetleri (idf)