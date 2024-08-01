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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/netanyahu-bize-karsi-bir-saldirganlik-eyleminin-bedelini-cok-agir-odetecegiz-1086416655.html
Netanyahu: Bize karşı bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz
Netanyahu: Bize karşı bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu IDF İç Cephe Komutanlığı'nda değerlendirmelerde bulunarak Fuad Şükür ve İsmail Haniye suikastlarına cevaben İran'ı İsrail'e... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T18:26+0300
2024-08-01T18:26+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
hizbullah
hamas
fuad şükür
ismail haniye
muhammed deif
israil savunma kuvvetleri (idf)
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı'na yaptığım ziyareti tamamlıyorum. General, bugüne kadar yapılan önemli çalışmalardan çok etkilendim. Elbette olabilecekler için hazırlıklıyız” dedi.Konuşmasında Hizbullah lideri Şükrü ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmes ile İran ve Hizbullah'ın misilleme yapma olasılığına da değinen Netanyahu şu cümleleri kaydetti:Netanyahu konuşmasında ayrıca, “Şükür ve Deif'in yok edilmesi belirlediğimiz basit bir ilkenin altını çizmektedir: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/7-ekim-saldirisinin-mimari-olarak-biliniyordu-israil-kassam-tugaylari-komutani-deifi-oldurdu-1086400980.html
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israil, benyamin netanyahu, hizbullah, hamas, fuad şükür, ismail haniye, muhammed deif, israil savunma kuvvetleri (idf)
israil, benyamin netanyahu, hizbullah, hamas, fuad şükür, ismail haniye, muhammed deif, israil savunma kuvvetleri (idf)

Netanyahu: Bize karşı bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz

18:26 01.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail Başbakanı Netanyahu IDF İç Cephe Komutanlığı'nda değerlendirmelerde bulunarak Fuad Şükür ve İsmail Haniye suikastlarına cevaben İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı'na yaptığım ziyareti tamamlıyorum. General, bugüne kadar yapılan önemli çalışmalardan çok etkilendim. Elbette olabilecekler için hazırlıklıyız” dedi.
Konuşmasında Hizbullah lideri Şükrü ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmes ile İran ve Hizbullah'ın misilleme yapma olasılığına da değinen Netanyahu şu cümleleri kaydetti:
İsrail hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya karşı son derece hazır durumdadır. Nereden gelirse gelsin bize yönelik herhangi bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz.
Netanyahu konuşmasında ayrıca, “Şükür ve Deif'in yok edilmesi belirlediğimiz basit bir ilkenin altını çizmektedir: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz" dedi.
İzzettin El Kassam Tugayları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü
11:43
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