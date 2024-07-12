https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rusyanin-2024teki-brics-baskanligi-cercevesinde-250den-fazla-etkinlik-duzenlenecek-1085784100.html

Rusya'nın 2024'teki BRICS başkanlığı çerçevesinde 250'den fazla etkinlik düzenlenecek

Rusya'nın 2024'teki BRICS başkanlığı çerçevesinde 250'den fazla etkinlik düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Rusya'nın 2024'teki BRICS dönem başkanlığının ilk altı ayında Roscongress Vakfı tarafından düzenlenen 48 etkinlik gerçekleştirildi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T00:41+0300

2024-07-12T00:41+0300

2024-07-12T00:40+0300

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Eylem planının uygulanmasına yönelik çalışmalar Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov'un liderliğinde yürütülüyor.Rusya'nın 2024’teki BRICS başkanlığı dönemine ilişkin plan, Rusya'nın 11 bölgesinde federal ve bölgesel yürütme organları, kamu kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri tarafından düzenlenecek 250'den fazla etkinliği içeriyor. Bunlar arasında en önemli etkinlik, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek olan 14. BRICS Zirvesi olacak.Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Anton Kobyakov, "Rusya’nın BRICS dönem başkanlığı, çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi ve çok kutuplu bir dünya yaratmaya yönelik egemen hukuka dayalı daha adil bir dünya düzeninin oluşturulması yönünde önemli bir adım haline geldi" dedi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya'nın BRICS Şerpası Sergey Ryabkov ise, “BRICS, farklı ekonomik ve politik sistemlere ve genellikle küresel gündemdeki belirli konularda farklı görüşlere sahip ülkeleri birleştiren yenilikçi bir devletlerarası etkileşim formatıdır. Ortak hedefimiz, bağımsız bir iç ve dış politika izleme kararlılığıdır” ifadelerini kullandı.Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin katılımıyla genişletilmiş formatta düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı önemli bir etkinlik oldu.BRICS Uluslararası Nükleer Tıp Forumu ilk kez düzenlendi. Etkinlikler sırasında uzmanlar, BRICS çerçevesinde etkili işbirliğine yönelik öneri ve tavsiyeleri değerlendirdi.Rusya’nın dönem başkanlığı kapsamında başka etkinlikler de gerçekleştirildi. Özellikle BRICS ülkelerinin eğitim, ulaştırma, spor ve sağlık bakanlarının yanı sıra, savcılık kurumları ve yüksek mahkeme başkanları ile uzay ajansı başkanları arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca BRICS Turistik Şehirler Kulübü'nün kurulmasının ele alındığı ilk BRICS Turizm Forumunun yanı sıra, Kadın Girişimcilik Forumu düzenlendi.Bilimsel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesi BRICS Akademik Forumunun ana motifi haline geldi. İsviçre’nin Cenevre kentinde BRICS Anti-Tekel Politikası Koordinasyon Komitesi'nin toplantısı yapılırken, Avusturya’nın başkenti Viyana’da BRICS Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu'nun bu yılki ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/brics-10-uyeye-ulasti-dolar-hegemonyasinin-tehditlerine-karsi-ortak-para-birimi-birincil-onemde--1079324166.html

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