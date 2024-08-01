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7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü
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ABD, İngiltere ve Fransa, Rusya'nın Haniye suikastinin kınanması için sunduğu tasarıyı veto etti
ABD, İngiltere ve Fransa, Rusya'nın Haniye suikastinin kınanması için sunduğu tasarıyı veto etti
Sputnik Türkiye
BMGK'nın Batılı daimi üyeleri, Haniye suikastinin BMGK nezdinde kınanmasına izin vermedi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu ve İsrail tarafından Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastin kınanmasının öngörüldüğü bildirinin kabulüne ilişkin karar tasarısı, Batılı ülkeler tarafından veto edildi.İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "Rusya'nın İsrail'in iğrenç eylemini kınayan bildiri teklifi ABD, İngiltere ve Fransa tarafından engellendi" dedi.İravani, Haniye'ye yönelik işlenen vahşet nedeniyle İsrail'in cezalandırılması için uluslararası topluma çağrı da yaptı.BMGK, İran'ın talebi üzerine Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle dün Haniye suikastini görüşmek üzere acil toplantı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/medvedev-ortadoguda-barisin-tek-yolu-topyekun-savas-1086397121.html
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birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, iran, tahran, ismail haniye, ismail heniyye, suikast, rusya, abd, ingiltere, fransa

ABD, İngiltere ve Fransa, Rusya'nın Haniye suikastinin kınanması için sunduğu tasarıyı veto etti

11:06 01.08.2024
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 18 Temmuz'da, yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik potansiyel tehditleri hakkında ilk toplantısını yapacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 18 Temmuz'da, yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik potansiyel tehditleri hakkında ilk toplantısını yapacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
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BMGK'nın Batılı daimi üyeleri, Haniye suikastinin BMGK nezdinde kınanmasına izin vermedi.
Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu ve İsrail tarafından Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastin kınanmasının öngörüldüğü bildirinin kabulüne ilişkin karar tasarısı, Batılı ülkeler tarafından veto edildi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "Rusya'nın İsrail'in iğrenç eylemini kınayan bildiri teklifi ABD, İngiltere ve Fransa tarafından engellendi" dedi.

İravani, Haniye'ye yönelik işlenen vahşet nedeniyle İsrail'in cezalandırılması için uluslararası topluma çağrı da yaptı.

BMGK, İran'ın talebi üzerine Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle dün Haniye suikastini görüşmek üzere acil toplantı yapmıştı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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