https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/marmariste-cocuklari-alikoyarak-zorla-calistiran--5-zanli-tutuklandi-13-cocuk-kurtarildi-1086422703.html

Marmaris'te çocukları alıkoyarak zorla çalıştıran 5 zanlı tutuklandı: 13 çocuk kurtarıldı

Marmaris'te çocukları alıkoyarak zorla çalıştıran 5 zanlı tutuklandı: 13 çocuk kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Marmaris ilçesinde küçük yaştaki çocukları alıkoyarak zorla satış yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Evlerdeki... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T22:00+0300

2024-08-01T22:00+0300

2024-08-01T22:00+0300

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yeşil reçete

marmaris

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, turizm sezonunda ilçeye getirilen bazı çocuklara kalabalık yerlerde zorla bazı ürünlerin satışının yaptırıldığını belirledi.2 evde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldıÇocukların tutuldukları 2 evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerdeki aramalarda, kırmızı reçeteli ecza, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteli uyuşturucu nitelikli haplar, iletişim amaçlı kullanılan anahtarlık lazer, 16 bin 604 lira, 210 İngiliz sterlini, 50 avro, 10 dolar, satışı yapılan çok sayıda plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi ele geçirildi.Çocuklar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi.Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "insan ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1'i ise Marmaris'e giriş yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ugandada-bir-tapinakta-17-kafatasi-bulundu-1086356361.html

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