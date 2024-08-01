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SON DAKİKA | Şanlıurfa'da otomobiller parka giden kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
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Marmaris'te çocukları alıkoyarak zorla çalıştıran 5 zanlı tutuklandı: 13 çocuk kurtarıldı
Marmaris'te çocukları alıkoyarak zorla çalıştıran 5 zanlı tutuklandı: 13 çocuk kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Marmaris ilçesinde küçük yaştaki çocukları alıkoyarak zorla satış yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Evlerdeki... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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hap
yeşil reçete
marmaris
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, turizm sezonunda ilçeye getirilen bazı çocuklara kalabalık yerlerde zorla bazı ürünlerin satışının yaptırıldığını belirledi.2 evde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldıÇocukların tutuldukları 2 evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerdeki aramalarda, kırmızı reçeteli ecza, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteli uyuşturucu nitelikli haplar, iletişim amaçlı kullanılan anahtarlık lazer, 16 bin 604 lira, 210 İngiliz sterlini, 50 avro, 10 dolar, satışı yapılan çok sayıda plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi ele geçirildi.Çocuklar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi.Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "insan ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1'i ise Marmaris'e giriş yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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çocuk, hap, yeşil reçete, marmaris, muğla
çocuk, hap, yeşil reçete, marmaris, muğla

Marmaris'te çocukları alıkoyarak zorla çalıştıran 5 zanlı tutuklandı: 13 çocuk kurtarıldı

22:00 01.08.2024
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL-AW258545Marmaris’te sokakta taç, hediyelik eşya satarak para kazanmak için getirilen yaşı küçük çocukların zorla çalıştıran şebekeden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Marmaris’te sokakta taç, hediyelik eşya satarak para kazanmak için getirilen yaşı küçük çocukların zorla çalıştıran şebekeden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL-AW258545
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde küçük yaştaki çocukları alıkoyarak zorla satış yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Evlerdeki aramalarda, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteyle satışı yapılabilen haplar ele geçirildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, turizm sezonunda ilçeye getirilen bazı çocuklara kalabalık yerlerde zorla bazı ürünlerin satışının yaptırıldığını belirledi.

2 evde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı

Çocukların tutuldukları 2 evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, kırmızı reçeteli ecza, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteli uyuşturucu nitelikli haplar, iletişim amaçlı kullanılan anahtarlık lazer, 16 bin 604 lira, 210 İngiliz sterlini, 50 avro, 10 dolar, satışı yapılan çok sayıda plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi ele geçirildi.
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL-Marmaris’te sokakta taç, hediyelik eşya satarak para kazanmak için getirilen yaşı küçük çocukların zorla çalıştıran şebekeden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Marmaris’te sokakta taç, hediyelik eşya satarak para kazanmak için getirilen yaşı küçük çocukların zorla çalıştıran şebekeden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
Marmaris’te sokakta taç, hediyelik eşya satarak para kazanmak için getirilen yaşı küçük çocukların zorla çalıştıran şebekeden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL-
Çocuklar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi.
Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "insan ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1'i ise Marmaris'e giriş yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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