https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ugandada-bir-tapinakta-17-kafatasi-bulundu-1086356361.html

Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu

Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu

Sputnik Türkiye

Uganda’da bir tapınakta, metal kutular içinde gömülmüş 17 insan kafatası bulundu. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T00:58+0300

2024-07-31T00:58+0300

2024-07-31T00:58+0300

yaşam

uganda

kampala

kafatası

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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın batısındaki Mpigi kasabası yakınlarında yakacak odun arayan çocuklar tapınaktaki gömülü kutulara rastladı.Bölge sakinleri, tapınakta bulunan metal kutuları polise bildirdi.Olay yerinde yapılan aramada, 17 insan kafatası bulunduğu belirtildi.Kafataslarının bölgeye nasıl geldiğinin belli olmadığı ancak ne zaman gömüldüklerini belirlemek için incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/vanda-nekropol-alandaki-iskeletlerde-beyin-ameliyati-izine-rastlandi-1077850936.html

uganda

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uganda, kampala, kafatası