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Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu
Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu
Sputnik Türkiye
Uganda’da bir tapınakta, metal kutular içinde gömülmüş 17 insan kafatası bulundu. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T00:58+0300
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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın batısındaki Mpigi kasabası yakınlarında yakacak odun arayan çocuklar tapınaktaki gömülü kutulara rastladı.Bölge sakinleri, tapınakta bulunan metal kutuları polise bildirdi.Olay yerinde yapılan aramada, 17 insan kafatası bulunduğu belirtildi.Kafataslarının bölgeye nasıl geldiğinin belli olmadığı ancak ne zaman gömüldüklerini belirlemek için incelemelerin devam ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/vanda-nekropol-alandaki-iskeletlerde-beyin-ameliyati-izine-rastlandi-1077850936.html
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uganda, kampala, kafatası
uganda, kampala, kafatası

Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu

00:58 31.07.2024
© AFP 2023Neandertal - kafatası
Neandertal - kafatası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023
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Uganda’da bir tapınakta, metal kutular içinde gömülmüş 17 insan kafatası bulundu.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın batısındaki Mpigi kasabası yakınlarında yakacak odun arayan çocuklar tapınaktaki gömülü kutulara rastladı.
Bölge sakinleri, tapınakta bulunan metal kutuları polise bildirdi.
Olay yerinde yapılan aramada, 17 insan kafatası bulunduğu belirtildi.
Kafataslarının bölgeye nasıl geldiğinin belli olmadığı ancak ne zaman gömüldüklerini belirlemek için incelemelerin devam ettiği ifade edildi.
Van'ın Çatak ilçesindeki nekropol (mezarlık) alanda yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 400 iskeletten 30'unun kafatasında beyin ameliyatı izleri tespit edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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Van'da nekropol alandaki iskeletlerde 'beyin ameliyatı' izine rastlandı
28 Kasım 2023, 02:59
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