https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ugandada-bir-tapinakta-17-kafatasi-bulundu-1086356361.html
Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu
Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu
Sputnik Türkiye
Uganda’da bir tapınakta, metal kutular içinde gömülmüş 17 insan kafatası bulundu. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T00:58+0300
2024-07-31T00:58+0300
2024-07-31T00:58+0300
yaşam
uganda
kampala
kafatası
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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın batısındaki Mpigi kasabası yakınlarında yakacak odun arayan çocuklar tapınaktaki gömülü kutulara rastladı.Bölge sakinleri, tapınakta bulunan metal kutuları polise bildirdi.Olay yerinde yapılan aramada, 17 insan kafatası bulunduğu belirtildi.Kafataslarının bölgeye nasıl geldiğinin belli olmadığı ancak ne zaman gömüldüklerini belirlemek için incelemelerin devam ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/vanda-nekropol-alandaki-iskeletlerde-beyin-ameliyati-izine-rastlandi-1077850936.html
uganda
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uganda, kampala, kafatası
uganda, kampala, kafatası
Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu
Uganda’da bir tapınakta, metal kutular içinde gömülmüş 17 insan kafatası bulundu.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın batısındaki Mpigi kasabası yakınlarında yakacak odun arayan çocuklar tapınaktaki gömülü kutulara rastladı.
Bölge sakinleri, tapınakta bulunan metal kutuları polise bildirdi.
Olay yerinde yapılan aramada, 17 insan kafatası bulunduğu belirtildi.
Kafataslarının bölgeye nasıl geldiğinin belli olmadığı ancak ne zaman gömüldüklerini belirlemek için incelemelerin devam ettiği ifade edildi.