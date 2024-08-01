https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/lufthansaya-ait-ucagin-pilotu-israile-inmeyi-reddetti-1086408906.html
Lufthansa'ya ait uçağın pilotu İsrail'e inmeyi reddetti
Lufthansa'ya ait uçağın pilotu İsrail'e inmeyi reddetti
Sputnik Türkiye
Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, İsrail'e uçuş sırasında Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na inmeyi reddettiği... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T15:34+0300
2024-08-01T15:34+0300
2024-08-01T15:34+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
ismail haniye
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Alman hava yolu firması Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, mürettebatın İsrail'e gitmeye hazır olmadığı gerekçesiyle uçuş sırasında Uluslararası Ben-Gurion Havalimanı'na inmeyi reddetti" ifadesi kullanıldı.Kanal 12'nin haberinde de Münih'ten kalkan ve Ben-Gurion Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) bir havalimanına indiği kaydedildi.Haberde, yolculara uçağın teknik sebeplerden GKRY'ne ineceği ve uçağın İsrail'e gidip gitmeyeceğinin daha sonra açıklanacağının paylaşıldığı aktarıldı.Daha sonra da uçağın, GKRY'nin Larnaka kentinden Almanya'ya döneceği ifade edildi.Yolcuların istedikleri takdirde Larnaka'da inmelerine izin verildiği ancak bagajların uçakta kalacağı ve Almanya'ya döneceği kaydedildi.KAN'ın haberinde, ABD'li Delta ve United hava yolu şirketlerinin, bölgede artan gerginlik sebebiyle Ben-Gurion Havalimanı varışlı uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar iptal ettiği hatırlatıldı.Haberde, Lufthansa ve Flydubai'nin de benzer bir karar açıkladığı aktarıldı.Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğramasıHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.İsrail, Hizbullah komutanı Şükrü’yü öldürdüİsrail ordusu, 30 Temmuz'da Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/iran-dini-lideri-hamaney-israilin-dogrudan-vurulmasi-emrini-verdi-iddiasi-1086390979.html
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lufthansa, israil, israil-filistin, ismail haniye, hamas, israil ordusu, israil ordusu (idf), tel aviv, yolcu uçağı, filistin sorunu
lufthansa, israil, israil-filistin, ismail haniye, hamas, israil ordusu, israil ordusu (idf), tel aviv, yolcu uçağı, filistin sorunu
Lufthansa'ya ait uçağın pilotu İsrail'e inmeyi reddetti
Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, İsrail'e uçuş sırasında Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na inmeyi reddettiği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Alman hava yolu firması Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, mürettebatın İsrail'e gitmeye hazır olmadığı gerekçesiyle uçuş sırasında Uluslararası Ben-Gurion Havalimanı'na inmeyi reddetti" ifadesi kullanıldı.
Kanal 12'nin haberinde de Münih'ten kalkan ve Ben-Gurion Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) bir havalimanına indiği kaydedildi.
Haberde, yolculara uçağın teknik sebeplerden GKRY'ne ineceği ve uçağın İsrail'e gidip gitmeyeceğinin daha sonra açıklanacağının paylaşıldığı aktarıldı.
Daha sonra da uçağın, GKRY'nin Larnaka kentinden Almanya'ya döneceği ifade edildi.
Yolcuların istedikleri takdirde Larnaka'da inmelerine izin verildiği ancak bagajların uçakta kalacağı ve Almanya'ya döneceği kaydedildi.
KAN'ın haberinde, ABD'li Delta ve United hava yolu şirketlerinin, bölgede artan gerginlik sebebiyle Ben-Gurion Havalimanı varışlı uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar iptal ettiği hatırlatıldı.
Haberde, Lufthansa ve Flydubai'nin de benzer bir karar açıkladığı aktarıldı.
Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
İsrail, Hizbullah komutanı Şükrü’yü öldürdü
İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.